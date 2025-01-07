İOKBS başvuruları ne zaman? 2025 İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?

İOKBS başvuru ve sınav tarihleri, 2025 yılında sınava girecek adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, her yıl öğrencilere burs kazanma imkanı sunuyor. Sınavı kazanan öğrenciler, bursla eğitim hayatlarına devam edebilme fırsatı elde ederken, İOKBS 2025 yılı için başvuru tarihleri ve sınav tarihi de adaylar tarafından araştırılmakta. Peki İOKBS 2025 başvuru tarihi açıklandı mı?