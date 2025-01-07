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İOKBS başvuruları ne zaman? 2025 İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?

2025 yılına adım atılmasıyla birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) gündemdeki yerini aldı. Burs fırsatından yararlanmak isteyen öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için sınav tarihlerini ve başvuru sürecini yakından takip ediyor. Binlerce adayın merakla beklediği İOKBS 2025 başvurularına ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:34
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İOKBS başvuruları ne zaman? 2025 İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?

İOKBS başvuru ve sınav tarihleri, 2025 yılında sınava girecek adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, her yıl öğrencilere burs kazanma imkanı sunuyor. Sınavı kazanan öğrenciler, bursla eğitim hayatlarına devam edebilme fırsatı elde ederken, İOKBS 2025 yılı için başvuru tarihleri ve sınav tarihi de adaylar tarafından araştırılmakta. Peki İOKBS 2025 başvuru tarihi açıklandı mı?

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İOKBS 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl başvuru süreci 13 Şubat'ta başlayıp 1 Mart'ta sona ermişti.

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Bu yıl da başvuruların şubat ayında başlaması bekleniyor. Adaylar, başvuru tarihlerini merakla takip ederken MEB'in duyurusu için sabırsızlanıyor.

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İOKBS 2025 Sınav Tarihi Belli Oldu

İOKBS 2025 sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10:00'da merkezî sistemle eş zamanlı olarak başlayacak olan sınav, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın yapılacağı tarihe odaklanarak hazırlıklarını sürdürüyor.

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