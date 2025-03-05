AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, hangi tarih son? 2025 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme sürecine ilişkin yeni duyurusunu yaptı. Kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler için süre uzatıldı. Peki 2025 AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders ekle-sil işlemleri nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…