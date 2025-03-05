AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, hangi tarih son? 2025 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme sürecine ilişkin yeni duyurusunu yaptı. Kayıt işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler için süre uzatıldı. Peki 2025 AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders ekle-sil işlemleri nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
Kayıt Yenileme Süreci Ne Zaman Sona Eriyor?
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 9 Mart 2025 saat 23:59'a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar ödeme işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, ders ekle-sil ekranına erişim sağlayamayacak ve bahar dönemine kayıt yaptıramayacak.
Ders Ekle-Sil İşlemleri Başladı
Ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler için ders ekle-sil ekranı 3 Mart 2025 itibarıyla erişime açıldı. Kayıt yenileme süreci içinde derslerini güncellemek isteyenler, AKSİS otomasyon sisteminden giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilir.
Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
Öğrencilerin kayıt yenileme işlemini tamamlaması için öncelikle dönem ücretini ödemesi gerekiyor. Ödeme işlemleri şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilir:
Halkbank Şubeleri ve ATM'leri: Referans numaranız ile doğrudan ödeme yapabilirsiniz.
Online Ödeme: AKSİS otomasyon sistemine (auzef.istanbul.edu.tr) giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" sekmesine giderek referans numaranızı öğrenebilir ve online ödeme seçeneğini kullanabilirsiniz.
2025 AUZEF Bahar Dönemi Sınav Takvimi
AUZEF öğrencilerinin akademik takvimde merak ettiği bir diğer konu da sınav tarihleri. İşte 2025 bahar dönemi sınav takvimi:
📌 Vize Sınavı: 12-13 Nisan 2025
📌 Final Sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
📌 Telafi (Bütünleme) Sınavı: 12-13 Temmuz 2025
📌 Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2025