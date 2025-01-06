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Çamaşır makinesi evin içinde yürüdü! Bakın ne yaptı...

İstanbul Kağıthane'de ilginç bir olay yaşandı. İki arkadaşın evden çıkarken çalışır durumda bıraktıkları çamaşır makinesi titreşimle hareket ederek giriş kapısının önünü kapattı. Durumu fark eden gençler eve giremezken itfaiyeden yardım istedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:14
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Çamaşır makinesi evin içinde yürüdü! Bakın ne yaptı...

6 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan Can Fidan ve Eren Kavak çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Çalışır haldeki çamaşır makinesi titreşimin etkisiyle adeta yürüyerek kapısının arkasına kadar geldi.

Çamaşır makinesini çalışır halde bırakıp evden çıkan gençler döndüklerinde şoke oldu (İHA)Çamaşır makinesini çalışır halde bırakıp evden çıkan gençler döndüklerinde şoke oldu (İHA)

MARKETTTEN GELİP ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Marketten evlerine gelen arkadaşlar evlerine giremeyince çareyi durumu itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ ÇALIŞIRKEN KAPIYI KAPADI

Olay yerine kapı açmaya gelen ekipler karşılaştıkları durum karşısında şaşkına döndü. İtfaiye ekiplerini gören mahalledekiler ilk başta tedirgin olsalar da durumu öğrenince tıpkı ekipler gibi olayı şaşkınlıkla karşıladı.

Çalışır halde bırakılan çamaşır makinesi evin kapısının açılmasını engelledi (İHA)Çalışır halde bırakılan çamaşır makinesi evin kapısının açılmasını engelledi (İHA)

''ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜRÜMÜŞ, ÖNE GELMİŞ''

Eren Kavak'la birlikte aynı evde yaşayan Can Fidan olay karşısında şaşkın olduklarını dile getirdi. Fidan, ''Ev arkadaşım çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Geldiğinde kapıyı açamamış. Kapının arkasında bir şey olduğunu düşünüyor. Ardından anlamış ki çamaşır makinesi yürümüş öne gelmiş, kapıyı engellemiş. Eve giremeyince itfaiye ekiplerini çağırıyorlar. Sonra mahalle sakinleri de biraz korkmuş. İçeride ceset var sanmışlar. Tabii sonra çamaşır makinesinin öne gelip kapıyı kapattığı anlaşılınca herkes kahkahalar boğuldu. Arkadaşım beni arayıp durumu haber verdi. Ben arkadaşımın anahtarı içerde unuttuğunu sandım ilk başta. Hırsızlık olayı olduğunu da düşünmedim. Sonra olay anlaşılınca tüm herkes çamaşır makinesinin yürümesine çok şaşırdı. Ekipler camdan girince önce makineyi yerine yerleştirip sonra kapıyı açtılar'' dedi.

Çamaşır makinesi yüzünden eve giremeyen gençlerin yardımına itfaiye yetişti (İHA)Çamaşır makinesi yüzünden eve giremeyen gençlerin yardımına itfaiye yetişti (İHA)

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