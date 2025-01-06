Çamaşır makinesi evin içinde yürüdü! Bakın ne yaptı...

Çalışır halde bırakılan çamaşır makinesi evin kapısının açılmasını engelledi (İHA)

''ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜRÜMÜŞ, ÖNE GELMİŞ''

Eren Kavak'la birlikte aynı evde yaşayan Can Fidan olay karşısında şaşkın olduklarını dile getirdi. Fidan, ''Ev arkadaşım çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Geldiğinde kapıyı açamamış. Kapının arkasında bir şey olduğunu düşünüyor. Ardından anlamış ki çamaşır makinesi yürümüş öne gelmiş, kapıyı engellemiş. Eve giremeyince itfaiye ekiplerini çağırıyorlar. Sonra mahalle sakinleri de biraz korkmuş. İçeride ceset var sanmışlar. Tabii sonra çamaşır makinesinin öne gelip kapıyı kapattığı anlaşılınca herkes kahkahalar boğuldu. Arkadaşım beni arayıp durumu haber verdi. Ben arkadaşımın anahtarı içerde unuttuğunu sandım ilk başta. Hırsızlık olayı olduğunu da düşünmedim. Sonra olay anlaşılınca tüm herkes çamaşır makinesinin yürümesine çok şaşırdı. Ekipler camdan girince önce makineyi yerine yerleştirip sonra kapıyı açtılar'' dedi.