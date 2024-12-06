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Rekabet Kurumu'nun soruşturması sonrası META yola geldi

Rekabet Kurumu, META'nın Instagram ve Threads'te verileri birleştirerek kullanıma sunması sonrası soruşturma başlatmıştı. META'nın veri birleşiminden vazgeçmesi ve Rekabet Kurumuna bununla ilgili taahhüt metni sunması sonrası soruşturma sonlandırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 09:11
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Rekabet Kurumu’nun soruşturması sonrası META yola geldi

Rekabet Kurumu, Threads isimli uygulamasını Instagram'a bağlayarak verileri birleştiren META'ya bu uygulamayı sonlandırması için uyarı yapmış ve bu kapsamda 335 milyon TL para cezası kesmişti. META, bu gelişme sonrası 29 Nisan 2024 itibarıyla Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerinin askıya alınacağını duyurmuştu. Süren soruşturma sonrası META yola gelirken, Rekabet Kurumu'na bir taahhüt metni sundu.

Threads ve Instagram'ın verileri ayrıldı (AA)Threads ve Instagram'ın verileri ayrıldı (AA)

KULLANICILAR İSTEMEDİKÇE OLMAYACAK
META tarafından sunulan taahhüt metnine göre kullanıcıların Threads'i Instagram hesabı gerekmeksizin sadece Threads üzerinden profil açarak kullanabileceği ve kullanıcıların hesaplarını birleştirmeyi tercih etmedikçe Threads üzerinden elde edilen verilerinin Instagram ile birleştirilmeyeceği taahhüdü verildi.

Threads yeniden Türkiye'de kullanıma açılacak (AA)Threads yeniden Türkiye'de kullanıma açılacak (AA)

YENİDEN KULLANIMA AÇILACAK
Kurul da bu taahhüt üzerine Threads'a ilişkin soruşturmayı sonlandırdı. Threads Türkiye'de yeniden kullanıma açılacak.

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