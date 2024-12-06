Rekabet Kurumu’nun soruşturması sonrası META yola geldi

Rekabet Kurumu, Threads isimli uygulamasını Instagram'a bağlayarak verileri birleştiren META'ya bu uygulamayı sonlandırması için uyarı yapmış ve bu kapsamda 335 milyon TL para cezası kesmişti. META, bu gelişme sonrası 29 Nisan 2024 itibarıyla Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerinin askıya alınacağını duyurmuştu. Süren soruşturma sonrası META yola gelirken, Rekabet Kurumu'na bir taahhüt metni sundu.