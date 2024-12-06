Yargıtay Melek İpek’in ‘cezaya gerek yok’ kararını bozdu! Ekmek detayı...

Sabah'ın haberine göre Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Melek İpek'e " Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Cezaevinde 108 gün kalan Melek İpek 26 Nisan 2021'de tahliye oldu. Melek İpek cezaevinden çıktıktan sonra ise o tarihte 8 ve 10 yaşında olan 2 kızına bakabilmek için servis şoförlüğüne başladı.

Soğuk suyla işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek

YENİDEN YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi Melek İpek'in cinsel istismara ve yaralanmaya uğramasına, öldürüleceği yönünde yoğun tehdit altında bulunmasına, elleri kelepçeli olarak çıplak bir şekilde bırakılarak haksız saldırı ve öldürüleceği yönünde endişe duyduğunu, söz konusu eylemi savunma zorunluluğu hissi altında doğrudan kast dışında işlemesinin kabul edilebilir olduğunu aktardı.

Daire kararında İpek'in durumuna ilişkin Ramazan İpek'in çıplak ve kelepçeli şekilde bırakarak gitmiş olmasına, geri gelirken ekmek almış olmasına, o an için Ramazan İpek'in Melek İpek'e yönelik başka bir eylemde bulunacağının sabit olmadığını kaydetti.