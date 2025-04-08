Rapçi "Massaka" İstanbul'da gözaltına alındı!

İstanbul'da sosyal medya hesabı üzerinden suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen rapçi Massaka gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan B.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma yaptı.