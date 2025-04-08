Haberler Tıkla Haberleri Rapçi "Massaka" İstanbul'da gözaltına alındı!

Rapçi "Massaka" İstanbul'da gözaltına alındı!

İstanbul'da sosyal medya hesabından, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan B.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı tespit edilen rapçi Massaka gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 08.04.2025 01:45
ABONE OL
Rapçi Massaka İstanbul’da gözaltına alındı!

İstanbul'da sosyal medya hesabı üzerinden suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen rapçi Massaka gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan B.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma yaptı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarda, Youtube isimli sosyal medya platformunda "massaka" lakabıyla suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen M.İ, Pendik'te gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA