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Yük treninde yangın! Alevler itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Edirne'de yük treninin makina kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden makinist ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın söndürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2025 19:42
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YÜK TRENİNDE YANGIN!

Edirne'de yük treninde çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Kapıkule istasyonundan aldığı yükleri Abalar istasyonuna taşıyan yük treninin makine kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden makinist, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

VAGONLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin büyümesi üzerine trenden inen makinist, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin vagonlara sıçramadan söndürülmesiyle görevliler derin bir nefes aldı.

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