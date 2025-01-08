Fenerbahçe’de savunma harekatı! İşte listedeki 3 isim

UDINESE TRANSFER YAPTI

Bu bölge için ön plana çıkan üç aday bulunuyor. Listeye eklenen son isim Udinese'li Jaka Bijol olmuştu. İtalyan ekibi, bonservisi elinde olan Oumar Solet'yi kadrosuna kattı. Bu nedenle Bijol için pazarlıklara hazır oldukları kaydedildi. Fenerbahçe geçen sezon Udinese'den Becao'yu 8.3 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Polonyalı yıldız için kapıyı 13 milyon eurodan açtığı öne sürüldü.