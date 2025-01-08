Fenerbahçe’de savunma harekatı! İşte listedeki 3 isim

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler art arda yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin 3 savunmacıyı takibe aldığı ve söz konusu oyunculardan birini kadroya katmak istediği ifade edildi.
SON'UN OPSİYONU KULLANILDI
Transferde ismi daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'la da geçen Heung-min Son'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Taraflar uzatmak için hiç görüşme gerçekleştirmemişti. Ancak İngiliz devi, sözleşmedeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Böylece Son'un sezon sonunda serbest kalma ihtimali kalmadı.
HERMOSO LİSTEDE
Jose Mourinho'nun 1 numaralı önceliği solak stoperdi. Portekizli'nin bu beklentisi, Roma'dan Mario Hermoso'nun kiralanmasıyla karşılanacak gibi görünüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler bir de sağ ayaklı stoper arayışında.
UDINESE TRANSFER YAPTI
Bu bölge için ön plana çıkan üç aday bulunuyor. Listeye eklenen son isim Udinese'li Jaka Bijol olmuştu. İtalyan ekibi, bonservisi elinde olan Oumar Solet'yi kadrosuna kattı. Bu nedenle Bijol için pazarlıklara hazır oldukları kaydedildi. Fenerbahçe geçen sezon Udinese'den Becao'yu 8.3 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Polonyalı yıldız için kapıyı 13 milyon eurodan açtığı öne sürüldü.
LINDELÖF'ÜN MAAŞI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Listedeki diğer iki aday ise İngiltere'den. Manchester United'ın gözden çıkardığı Victor Lindelöf, Fenerbahçe'ye önerilmişti. Mourinho, eski öğrenicisine sıcak bakıyor. Ancak Kırmızı Şeytanlar'da senelik net 4.2 milyon euro kazanan İsveçli savunmacının maaş beklentisi yönetimi düşündürüyor. Listedeki son isim olan Diego Carlos için ise Aston Villa görüşmeye hazır.