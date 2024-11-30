Popstar Bayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı!

2003 yılında yayınlanan Popstar Türkiye'de sergilediği performanslarla hafızalara kazınan Bayhan Gürhan'ın babası trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Asri Mezarlığı morguna getirildi.

Popstar Türkiye yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Bayhan ve yakınları, buradan aldıkları cenazeyi Gürhan'ın aynı mahalledeki evinin önüne götürdü.

Daha sonra yeniden Akkapı Asri Mezarlığı'na getiriken Sabahattin Gürhan'ın naaşı, dün cenaze namazının ardından defnedildi.

Bayhan Gürhan geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının cenaze bilgilerine yer vermişti.

Babasının ölüm haberiyle yıkılan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi 29.11.2024 Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı Mezarlığı'na defnedilecektir"

POPSTAR BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu.