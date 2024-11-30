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Soğuk hava dalgası geri geliyor! Türkiye'de "azot dioksit" alarmı! Meteorolojiden açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun iç ve batı kesimlerinde "azot dioksit" gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberle ilgili açıklama yapan MGM, "Bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır." dedi. MGM, 5 günlük hava durumu tahminini de yayınladı.

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:42
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Soğuk hava dalgası geri geliyor! Türkiye’de azot dioksit alarmı! Meteorolojiden açıklama geldi

MGM'den yapılan azot dioksit açıklaması (X)

MGM'DEN AZOT DİOKSİT AÇIKLAMASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."

TÜRKİYE GENELİ BAZI ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
İstanbulParçalı bulutlu15
AnkaraAz bulutlu7
İzmirParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı19
AntalyaParçalı ve az bulutlu20
TrabzonParçalı ve az bulutlu13
AdanaAz bulutlu18
EdirneParçalı ve çok bulutlu16
KocaeliParçalı bulutlu16
KonyaAz bulutlu8
KastamonuParçalı ve az bulutlu4
ErzurumAz bulutlu-5
DiyarbakırAz bulutlu11
GaziantepAz bulutlu13

30 Kasım-4 Aralık arası hava durumu (MGM)

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