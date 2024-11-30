Soğuk hava dalgası geri geliyor! Türkiye'de "azot dioksit" alarmı! Meteorolojiden açıklama geldi

MGM'DEN AZOT DİOKSİT AÇIKLAMASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."
TÜRKİYE GENELİ BAZI ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|İstanbul
|Parçalı bulutlu
|15
|Ankara
|Az bulutlu
|7
|İzmir
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19
|Antalya
|Parçalı ve az bulutlu
|20
|Trabzon
|Parçalı ve az bulutlu
|13
|Adana
|Az bulutlu
|18
|Edirne
|Parçalı ve çok bulutlu
|16
|Kocaeli
|Parçalı bulutlu
|16
|Konya
|Az bulutlu
|8
|Kastamonu
|Parçalı ve az bulutlu
|4
|Erzurum
|Az bulutlu
|-5
|Diyarbakır
|Az bulutlu
|11
|Gaziantep
|Az bulutlu
|13