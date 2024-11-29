Ayşe Tolga'dan Vural Çelik itirafı! "Ulaşamadık"

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından "Avrupa Yakası", "Bir Demet Tiyatro" ve "Seksenler" gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çelik'in vefatı, hem sanat camiasını hem de sevenlerini derinden sarstı.

Avrupa Yakası'nın senaristi Gülse Birsel ise "Vural'a vedam" paylaşımıyla büyük tepki çekmişti. Eleştirilerin hedefi olan Birsel, ardından o paylaşımı silmişti.

"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

"ONU ÇOK SEVERDİM"

Çelik'in rol arkadaşı Ayşe Tolga, oyuncunun vefatıyla ilgili konuştu.

Magazin Burada'nın haberine göre, Tolga "Sizce Çelik yalnız mı bırakıldı?" soruna "Vural çok hassas bir çocuktu, benimle aynı yaştaydı. Çok üzgünüm, onu çok severdim, çok eğlenirdik, janti kardeşim. Kızım mesela çok üzüldü onun öldüğünü duyunca. Hassas kalpler bu dünyada çok fazla olamıyor galiba" yanıtını verdi.

Oyuncu sözlerine "Vural'ın biraz da uyumlanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Keşke biraz daha biz de tutabilseydik onu. Bazen de onunla ilgilenmemiz daha fazla gerekiyordu galiba ama bazen de istemedi. Kendi kalmak da istedi. Ulaşamadık bazen de. Öyle de bir sorun yaşadık" diye devam etti.

"NEREDEYSE BU ERKEN ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK"

Avrupa Yakası'nda "Fatoş" karakterini canlandıran Şenay Gürler, Gülse Birsel'e yapılan eleştirilen sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek." demişti.

Gürler'e, Gülse Birsel'in veda mesajı tekrar soruldu. Gürler, "Bizim beraber çalıştığımız dönemde ben kimsenin arasında yaşanan bir duruma şahit olmadım. Şahit olsaydım bunu açıkça söyleyebilecek biriyim. Benim tanık olmadığım ortamlarda neler yaşanmıştır ben onları bilemem ama benim olduğum her an için böyle bir şey olmadığına eminim" dedi.

"BENİM TANIDIĞIM GÜLSE, BÖYLE BİR KADIN DEĞİL"

Oyuncu sözlerine "Gülse Birsel'in piyasada Vural'ın iş yapmasını engellediği gibi bir şey söylenmişti. Ben böyle bir şeye inanmıyorum çünkü böyle bir şey yapacak bir kadın olmadığını düşüyorum Gülse'nin. Benim tanıdığım Gülse, böyle bir kadın değil" diye devam etti.

Birsel'in veda mesajı sorulan Şenay Gürler ise "Çok fazla üzerine gelindiği için kendisini açıklamak istedi. Belki biraz fazla ayrıntıya girmiş olabilir. O da daha sonra paylaşımını kaldırdı" ifadelerini kullandı.