Poligonda intihar dehşeti! Kafasına ateş etti

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir atış poligonuna gelen bir genç, kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, poligona atış yapmak için gelen 25 yaşındaki A.Ç henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla kafasına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ!

Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan gencin ailesi de poligona geldi. Büyük üzüntü yaşayan aile gözyaşlarına hakim olamadı. A.Ç'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, gencin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.