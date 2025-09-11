Haberler Tıkla Haberleri Bozuk et skandalında 2 gözaltı! 14.5 milyon TL değerinde 11 ton ele geçirildi: 2 gözal

Ankara'nın Akyurt ilçesinde köfte üretcisi 3 işletmede arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri 14.5 milyon TL olan 11 ton bozuk et ve tavuk ürünü tespit edildi. İşletmeleri faaliyeti geçici olarak durdurulurken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:59
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünü tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ TAM 14.5 MİLYON TL!

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.

11 TON BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edilirken, 2 şüpheli "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.

