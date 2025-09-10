e-YDS BAŞVURU EKRANI 2025 ÖSYM AİS EKRANI | e-YDS İngilizce başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kontenjan sınırı var mı?

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre e-YDS 2025/10 İngilizce sınavı, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavlarını kendi şehirlerinde belirlenen merkezlerde yapabilecek.
BAŞVURU VE ÖDEME SÜRECİ
Sınava başvurular, ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adayların başvurularını tamamlamak için son tarih 18 Eylül olarak belirlendi.
Sınav ücretinin ödenmesi, başvuru sürecinde kontenjan uygulamasına göre değerlendirilecek. Başvuru sırasında kontenjan dolmuş ise ödeme işlemi sistem tarafından engellenecek ve aday sınava dahil edilemeyecek.
KONTENJANLAR SINIRLI
Her şehirde sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre belirlendi. Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 aday sınava katılabilecek. Bu nedenle erken başvuru ve ödeme yapacak adaylar öncelikli olarak kontenjana dahil edilecek.