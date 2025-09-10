Haberler Tıkla Haberleri e-YDS BAŞVURU EKRANI 2025 ÖSYM AİS EKRANI | e-YDS İngilizce başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kontenjan sınırı var mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) için başvurular resmen başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 14:35
ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre e-YDS 2025/10 İngilizce sınavı, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavlarını kendi şehirlerinde belirlenen merkezlerde yapabilecek.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRECİ

Sınava başvurular, ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adayların başvurularını tamamlamak için son tarih 18 Eylül olarak belirlendi.

Sınav ücretinin ödenmesi, başvuru sürecinde kontenjan uygulamasına göre değerlendirilecek. Başvuru sırasında kontenjan dolmuş ise ödeme işlemi sistem tarafından engellenecek ve aday sınava dahil edilemeyecek.

KONTENJANLAR SINIRLI

Her şehirde sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre belirlendi. Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 aday sınava katılabilecek. Bu nedenle erken başvuru ve ödeme yapacak adaylar öncelikli olarak kontenjana dahil edilecek.

