Piyasalar faiz kararını bekliyor! Gözler Merkez Bankası’nda | İndirim döngüsü başlayacak mı?

Enflasyonu dizginlemek amacıyla uygulanan sıkı para politikası devam ederken; yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) bu hafta perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. TCMB'nin geçen hafta açıkladığı yılın son piyasa katılımcıları anketi, TCMB'den bu ay faiz indirimi beklendiğini ortaya koymuştu. Anketin sonuçlarına bakıldığında piyasadaki genel beklenti, son 8 aydır politika faizini yüzde 50'de sabit tutan Merkez'in bu hafta 150 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 48.50'ye çekmesi yönünde. Piyasanın 3 ay sonrasına ilişkin faiz beklentisi ise yüzde 43.50 olarak kaydedildi. Ekonomistler ise 2025'in sonunda politika faizinin ortalama yüzde 29.50'ye gerileyeceğini öngörüyor. Ancak, Merkez'in alacağı faiz kararı kadar, PPK metninde yer alacak açıklamalar da merakla bekleniyor. Çünkü, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi gösterse de, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Bu nedenle de, bu ay bir faiz indirimi gelse de bunun 'faiz indirim döngüsünün başlamış olduğu anlamına gelmeyeceği' düşünülüyor; dolayısıyla Merkez'in temkinli olmaya devam etmesi bekleniyor.

AA Fİnans'ın anketine katılan ekonomistler Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime gitmesini bekliyor (A Haber arşiv)

GOLDMAN YİNE PAS GEÇMESİNİ BEKLİYOR

TCMB, geçen ay politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutmuştu; ancak piyasa, karar metnindeki ifadelerden faiz indirimlerinin yaklaştığı mesajını almıştı. Eylülde enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğini söyleyen TCMB, ekim ayı için bu ifadeyi yumuşatınca da PPK metnindeki bazı ifadeler 'Merkez'in enflasyon konusunda daha olumlu mesajlar vermesi' şeklinde algılanmıştı. Merkez'in uzun sürenin ardından güvercin mesajlar vermesi de 'aralıkta faiz indirimi gelebilir' beklentisine neden olmuştu.

Ancak dün, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yurt içi piyasalardaki yaygın beklentinin aksi bir tahmin geldi. Gelecek ay 100 baz puanlık indirim bekleyen banka, bu ay ise Merkez'in yine pas geçeceğini öngörüyor. Bu ay olası bir faiz indiriminin 'erken bir indirim' olabileceğine işaret eden banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, bu nedenle Merkez'in bu perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağı tahmininde bulundu. Banka ekonomistleri buna gerekçe olarak ise 'dezenflasyon sürecinin durağanlaşması'nı işaret etti. Son çeyrekte enflasyonda hem TCMB hem de kendi projeksiyonlarına göre yukarı yönlü sürprizler yaşandığına dikkat çeken banka, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin dezenflasyonun ikinci çeyrekte durgunlaştığına vurgu yaptı.