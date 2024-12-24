60 bin gence yarı zamanlı iş! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak

AK Parti, seçim beyannamesinde gençlere verdiği önemli bir sözü daha yerine getiriyor. Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. 60 bin genç, 10-12 bin lira ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek.
SEÇİM BEYANNAMESİ
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti'nin 2023 yılı seçim beyannamesinde gençlere yönelik, "Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizi sosyal programlara (ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik vb.) dahil ederek gençlerimizin üniversitede okurken istihdama ilk adımlarını atmalarını kolaylaştıracağız" vaadi yer aldı.
DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda projenin hayata geçirilmesi için çalışma başladı. AK Parti ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve Başkan Erdoğan'ın detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.
Projenin detayları şöyle:
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA
Üniversite öğrencileri yarı zamanlı (part-time) istihdam edilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin okul saatleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. Böylece öğrenciler bir anlamda hem çalışıp hem okuyacaklar.
İLK ETAPTA 60 BİN GENÇ
İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek. Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak.
NERELERDE ÇALIŞACAKLAR?
Gençler, kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Buralarda öğrencilere uygun işler verilecek.
AYLIK 10 İLA 12 BİN TL ARASINDA MAAŞ
Gençlerin istihdam süresi 10 ay olacak. Bu süre içinde aylık 10 ila 12 bin lira arasında bir ücret ödenmesi üzerinde duruluyor.
KADINLARI DA KAPSAYACAK
Proje ilerleyen dönemde kadın ve dezavantajlı diğer grupları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
İŞSİZLİK FONU'NDAN KARŞILANACAK
Öğrencilere verilecek ücretlerin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması planlanıyor.