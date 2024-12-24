60 bin gence yarı zamanlı iş! Detayları Başkan Erdoğan açıklayacak

AK Parti , seçim beyannamesinde gençlere verdiği önemli bir sözü daha yerine getiriyor. Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. 60 bin genç, 10-12 bin lira ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti'nin 2023 yılı seçim beyannamesinde gençlere yönelik, "Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizi sosyal programlara (ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik vb.) dahil ederek gençlerimizin üniversitede okurken istihdama ilk adımlarını atmalarını kolaylaştıracağız" vaadi yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda projenin hayata geçirilmesi için çalışma başladı. AK Parti ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve Başkan Erdoğan'ın detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Projenin detayları şöyle:



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Üniversite öğrencileri yarı zamanlı (part-time) istihdam edilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin okul saatleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. Böylece öğrenciler bir anlamda hem çalışıp hem okuyacaklar.