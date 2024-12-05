HSBC 2025 yılı personel alımları: Başvuru şartları ve detaylar

HSBC, büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak üzere çeşitli pozisyonda ilanlar yayınladı. 2025 yılı personel alımları, farklı pozisyonlarda hem deneyimli hem de yeni mezun adaylar için fırsatlar barındırıyor. Peki, HSBC hangi pozisyonlarda alım yapacak? İşte başvuru detayları…

HSBC'nin Alım Yapacağı Pozisyonlar

HSBC, finansal hizmetlerde en iyi deneyimi sunma amacıyla çeşitli pozisyonlarda personel alacak. Başvuru yapan deneyimli ve deneyimsiz adaylar arasında alımlar gerçekleştirecek. Alım yapılacak başlıca pozisyonlar ise şunlardır:

Yeşilköy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Şartları

Marmaris Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı Şartları

Mersin Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı Şartları

Hangi Şehirlerde Personel Alımı Yapılacak?

Personel alımları, İstanbul, Mersin ve Muğla şehirlerindeki şubelerde gerçekleştirilecek. Bu şehirlerde yaşayan ve belirtilen kriterleri karşılayan adaylar başvurularını yapabilirler.

Başvuru Şartları ve Aranan Nitelikler

Yeşilköy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Şartları

Lisans derecesi veya buna eşdeğer deneyim (Tercihen İşletme, İktisat, Matematik, Mühendislik bölümleri)

WPB alanında en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak

En az üç yıllık finansal hizmet ve/veya perakende satış deneyimi ya da eşdeğeri

Yatırım ürünlerine yönelik güçlü satış sonuçları

Son 4 çeyrek finansal/finansal olmayan performans beklentilerinin en az iyi olarak değerlendirilmesi

Yüksek varlık bakiyeli müşterilerle edinilen müşteri ilişkileri yönetimi deneyimi

Birikim yönetimine ilişkin güçlü teknik beceriler

Güçlü iletişim, müşteri odaklılık ve etkileme becerileri

Güçlü satış oryantasyonu, iş ilişkisi geliştirme ve portföy yönetimi becerileri

Finansal ürün ve hizmetlere ve müşteri ilişkileri yönetim sistemine yönelik bilgi

Dengeli bir riskli çalışma ortamı sağlamak üzere Mevzuat Uyum, Risk, İç Kontrol departmanlarıyla nasıl çalışılacağına ilişkin açık bir anlayış

İngilizce ve yerel dilleri iyi kullanabilmek

En az Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı sahibi olmak

Türev Araçlar Lisansı (T) (Sadece SPK Türev Araçlar Lisansı veya Müşteri Temsilciliği Lisansı olan Müşteri Temsilcileri, tezgah üstü Türev; forward, opsiyon, swap, DCD ve VİOP gibi işlemleri gerçekleştirebilir.)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

BES / SEGEM sertifikası sahibi olmak

Marmaris Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı Şartları

Lisans derecesi veya buna eşdeğer deneyim (Tercihen İşletme, İktisat, Matematik, Mühendislik bölümleri)

Bireysel ürün ve hizmetler, mevzuat ve prosedürler hakkında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak

Müşteri ve satış yönetimi işlemleri ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak

Finansal ürün ve hizmetler ile müşteri ilişkileri yönetim sistemine yönelik bilgi

En az Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel 1 Lisansına sahibi olmak, tercihen Düzey 3 Lisansına sahip olmak

Tercihen Türev* Araçlar Lisansı *: Sadece SPK Türev Araçlar Lisansı veya Müşteri Temsilciliği Lisansı olan Müşteri Temsilcileri, tezgah üstü Türev; forward, opsiyon, swap, DCD ve Vadeli İşlemler gibi prosedürleri gerçekleştirebilir

Tercihen BES / SEGEM sertifikası sahibi olmak

Bilgisayar bilgisine sahip olmak (MS Office programları)

Güçlü iletişim, müşteri odaklılık ve etkileme becerileri

Ülkeler arası kültür farklılıklarına sahip müşterileri anlama ve yönetebilme becerisine sahip olmak

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Zaman Yönetimi becerisine sahip olmak

Güçlü satış oryantasyonu, iş ilişkisi geliştirme ve portföy yönetimi becerileri

Takım ruhuna uyum sağlamak

Profesyonel iş yaklaşımını benimsemek

Mersin Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı Şartları

Lisans derecesi veya buna eşdeğer deneyim (Tercihen İşletme, İktisat, Matematik, Mühendislik bölümleri)

Bireysel ürün ve hizmetler, mevzuat ve prosedürler hakkında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak

Müşteri ve satış yönetimi işlemleri ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak

Finansal ürün ve hizmetler ile müşteri ilişkileri yönetim sistemine yönelik bilgi

En az Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel 1 Lisansına sahibi olmak, tercihen Düzey 3 Lisansına sahip olmak

Tercihen Türev* Araçlar Lisansı *: Sadece SPK Türev Araçlar Lisansı veya Müşteri Temsilciliği Lisansı olan Müşteri Temsilcileri, tezgah üstü Türev; forward, opsiyon, swap, DCD ve Vadeli İşlemler gibi prosedürleri gerçekleştirebilir

Tercihen BES / SEGEM sertifikası sahibi olmak

Bilgisayar bilgisine sahip olmak (MS Office programları)

Güçlü iletişim, müşteri odaklılık ve etkileme becerileri

Ülkeler arası kültür farklılıklarına sahip müşterileri anlama ve yönetebilme becerisine sahip olmak

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Zaman Yönetimi becerisine sahip olmak

Güçlü satış oryantasyonu, iş ilişkisi geliştirme ve portföy yönetimi becerileri

Takım ruhuna uyum sağlamak

Profesyonel iş yaklaşımını benimsemek

Başvuru Süreci

HSBC'ye iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurularını bankanın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler. https://www.kariyer.net/firma-profil/hsbc-3937-28820 sayfası üzerinden açık pozisyonlar detaylı şekilde incelenebilir. Başvuru sürecinde güncel bir CV, başvuru formu ve motivasyon mektubu sunmanız gerekmektedir.