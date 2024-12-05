HSBC 2025 yılı personel alımları: Başvuru şartları ve detaylar

HSBC, büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak üzere çeşitli pozisyonda ilanlar yayınladı. 2025 yılı personel alımları, farklı pozisyonlarda hem deneyimli hem de yeni mezun adaylar için fırsatlar barındırıyor. Peki, HSBC hangi pozisyonlarda alım yapacak? İşte başvuru detayları…
HSBC, finansal hizmetlerde en iyi deneyimi sunma amacıyla çeşitli pozisyonlarda personel alacak. Başvuru yapan deneyimli ve deneyimsiz adaylar arasında alımlar gerçekleştirecek. Alım yapılacak başlıca pozisyonlar ise şunlardır:
Yeşilköy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Şartları
Marmaris Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı Şartları
Mersin Şube Müşteri İlişkileri Uzman Yardımcısı Şartları
Personel alımları, İstanbul, Mersin ve Muğla şehirlerindeki şubelerde gerçekleştirilecek. Bu şehirlerde yaşayan ve belirtilen kriterleri karşılayan adaylar başvurularını yapabilirler.
Lisans derecesi veya buna eşdeğer deneyim (Tercihen İşletme, İktisat, Matematik, Mühendislik bölümleri)
WPB alanında en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak
En az üç yıllık finansal hizmet ve/veya perakende satış deneyimi ya da eşdeğeri
Yatırım ürünlerine yönelik güçlü satış sonuçları
Son 4 çeyrek finansal/finansal olmayan performans beklentilerinin en az iyi olarak değerlendirilmesi
Yüksek varlık bakiyeli müşterilerle edinilen müşteri ilişkileri yönetimi deneyimi
Birikim yönetimine ilişkin güçlü teknik beceriler
Güçlü iletişim, müşteri odaklılık ve etkileme becerileri
Güçlü satış oryantasyonu, iş ilişkisi geliştirme ve portföy yönetimi becerileri
Finansal ürün ve hizmetlere ve müşteri ilişkileri yönetim sistemine yönelik bilgi
Dengeli bir riskli çalışma ortamı sağlamak üzere Mevzuat Uyum, Risk, İç Kontrol departmanlarıyla nasıl çalışılacağına ilişkin açık bir anlayış
İngilizce ve yerel dilleri iyi kullanabilmek
En az Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı sahibi olmak
Türev Araçlar Lisansı (T) (Sadece SPK Türev Araçlar Lisansı veya Müşteri Temsilciliği Lisansı olan Müşteri Temsilcileri, tezgah üstü Türev; forward, opsiyon, swap, DCD ve VİOP gibi işlemleri gerçekleştirebilir.)
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
BES / SEGEM sertifikası sahibi olmak
Lisans derecesi veya buna eşdeğer deneyim (Tercihen İşletme, İktisat, Matematik, Mühendislik bölümleri)
Bireysel ürün ve hizmetler, mevzuat ve prosedürler hakkında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak
Müşteri ve satış yönetimi işlemleri ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak
İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
Finansal ürün ve hizmetler ile müşteri ilişkileri yönetim sistemine yönelik bilgi
En az Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel 1 Lisansına sahibi olmak, tercihen Düzey 3 Lisansına sahip olmak
Tercihen Türev* Araçlar Lisansı *: Sadece SPK Türev Araçlar Lisansı veya Müşteri Temsilciliği Lisansı olan Müşteri Temsilcileri, tezgah üstü Türev; forward, opsiyon, swap, DCD ve Vadeli İşlemler gibi prosedürleri gerçekleştirebilir
Tercihen BES / SEGEM sertifikası sahibi olmak
Bilgisayar bilgisine sahip olmak (MS Office programları)
Güçlü iletişim, müşteri odaklılık ve etkileme becerileri
Ülkeler arası kültür farklılıklarına sahip müşterileri anlama ve yönetebilme becerisine sahip olmak
Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
Zaman Yönetimi becerisine sahip olmak
Güçlü satış oryantasyonu, iş ilişkisi geliştirme ve portföy yönetimi becerileri
Takım ruhuna uyum sağlamak
Profesyonel iş yaklaşımını benimsemek
Lisans derecesi veya buna eşdeğer deneyim (Tercihen İşletme, İktisat, Matematik, Mühendislik bölümleri)
Bireysel ürün ve hizmetler, mevzuat ve prosedürler hakkında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak
Müşteri ve satış yönetimi işlemleri ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak
İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
Finansal ürün ve hizmetler ile müşteri ilişkileri yönetim sistemine yönelik bilgi
En az Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel 1 Lisansına sahibi olmak, tercihen Düzey 3 Lisansına sahip olmak
Tercihen Türev* Araçlar Lisansı *: Sadece SPK Türev Araçlar Lisansı veya Müşteri Temsilciliği Lisansı olan Müşteri Temsilcileri, tezgah üstü Türev; forward, opsiyon, swap, DCD ve Vadeli İşlemler gibi prosedürleri gerçekleştirebilir
Tercihen BES / SEGEM sertifikası sahibi olmak
Bilgisayar bilgisine sahip olmak (MS Office programları)
Güçlü iletişim, müşteri odaklılık ve etkileme becerileri
Ülkeler arası kültür farklılıklarına sahip müşterileri anlama ve yönetebilme becerisine sahip olmak
Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
Zaman Yönetimi becerisine sahip olmak
Güçlü satış oryantasyonu, iş ilişkisi geliştirme ve portföy yönetimi becerileri
Takım ruhuna uyum sağlamak
Profesyonel iş yaklaşımını benimsemek
HSBC'ye iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurularını bankanın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler. https://www.kariyer.net/firma-profil/hsbc-3937-28820 sayfası üzerinden açık pozisyonlar detaylı şekilde incelenebilir. Başvuru sürecinde güncel bir CV, başvuru formu ve motivasyon mektubu sunmanız gerekmektedir.