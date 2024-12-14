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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı | Yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası giderek kendini hissettirmeye başladı. Kar soğuğunun hissedildiği İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağışlar etkili olacak. Rusya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası bu geceden itibaren etkili olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:16
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Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı | Yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Aralık ayının ortalarında yerini soğuk havaya bıraktı. Rusya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok ilde kar yağışı etkili olurken, bu gece saatlerinden itibaren yeni bir hava dalgasının ülkemizi etkisi altına alacağı belirtildi.

Yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası radara yansıdı (Ekran görüntüsü)Yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası radara yansıdı (Ekran görüntüsü)

SOĞUK HAVA DALGASI RADARA YANSIDI

Rusya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası radara da yansıdı. İstanbul başta olmak üzere birçok ile sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte detaylar...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yurdun birçok kesiminde sıcaklıklar düştü (AA)Yurdun birçok kesiminde sıcaklıklar düştü (AA)

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 Aralık Cumartesi hava tahmin raporu14 Aralık Cumartesi hava tahmin raporu

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Ege'de sis ve puslu bir hava bekleniyorEge'de sis ve puslu bir hava bekleniyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz'de sis ve puslu bir hava bekleniyorAkdeniz'de sis ve puslu bir hava bekleniyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz'de buzlanma ve don olayına dikkat!Batı Karadeniz'de buzlanma ve don olayına dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 0'ın altına düştüDoğu Anadolu'da sıcaklıklar 0'ın altına düştü

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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