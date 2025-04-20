Eskişehir'de düğünde skandal görüntüler! Küçük çocuk sigara içti | "Boş bulunup eline almış"

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"AKLI ERMİYOR BOŞ BULUNUP ALMIŞ"

Çocuğun babası Özcan Başar bu durumla ilgili olarak "Ben bu zamana kadar daha bu yaşın sahibiyim ne içki ne de sigara içtim. Dayımın düğününe gitmiştim, orada misafirler alkol içiyordu ben de onlarla birlikteydim. Eşim gelini izlerken kucağındaki çocuğumuz nereden aldıysa sigara almış." dedi ve şöyle devam etti:

"Olay buraya nasıl geldi anlamadık. Kendimiz bile aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz. Polis memurlarına dedim ki bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik. Üç tane çocuğum var bir tane çocuğumda bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha dört yaşında bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey. Eşim içeride ifade veriyor. Çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu."