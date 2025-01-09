Karadeniz’de batık Osmanlı gemisi mi? Bilim insanlarını heyecanlandırdı





Bilir, batık geminin tahrip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bunun patlama sonucu mu olduğu ya da dalgalar neticesinde mi tahrip olduğu konusunda şüphelerimiz var. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Kapsamlı çalışma planlıyoruz. Batık oldukça görkemli, 50-60 metre boyunda. Metal sac bir gemi. Dönem özellikleri, gemi yapım teknolojileri açısından baktığımızda batığın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem 1. Dünya Savaşı savaş alanı arkeolojisi hem de turizm potansiyeli açısından böyle bir batığın bulunmuş olması bizim için çok önemli. Süreç bizi heyecanlandırıyor. Su altında batık bir gemiyi görmek zaten son derece heyecanlandırıyor, bu batık da bizi çok heyecanlandırdı. Bir kısmı kuma gömülmüş. Burada kazı çalışması yapılması gerekebilir. Yakın zaman bir batık olduğu için de tersane kayıtlarına ulaşabiliriz. İpucunu oradan toparlayabiliriz. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Bilim insanları şaşkınlarını bu sözlerle dile getirdi: Nice sırlar var (AA)



"KARADENİZ'DE BUNA BENZER NİCE SIRLAR VAR"



DÜ Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yağlıoğlu da batığın bulunduğu yerden görüntü ve koordinat aldıklarını belirterek, "Yıllardır Akçakoca bölgesinde biyoçeşitlilik anlamında çalışmalar yapıyorum. Neredeyse yılın 2-3 ayını geçirdiğim ve dalışlar yaptığım sahilde böyle bir batığın varlığını benim bile görmemiş olmam çok enteresan. Bu da bize gösteriyor ki Karadeniz'de daha buna benzer nice sırlar var. Bu da bizde heyecan oluşturuyor. " ifadelerini kullandı.



İNCELEMELER SONUCU ÇARPICI VERİLERE ULAŞTIKLARINI ANLATAN YAĞLIOĞLU, ŞUNLARI KAYDETTİ:



"Batıkla ilgili ihtimalden biri 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların Tuna Nehri üzerinden Karadeniz'e çıkardığı ve görev bitiminde Karadeniz'de mahsur kalması sonucu kendi mürettebatı tarafından batırılan hatta 3 denizaltından bugüne kadar bulunamayan U19 denizaltısı olduğunu düşündük çünkü bu bölgede kaybolan veya batan deniz araçlarından biri buydu. Ancak aldığımız görüntülerde batığın yapısı açıcısından denizaltına ait olmadığını gördük.