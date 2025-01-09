Galatasaray’da hücuma kule! 1,97’lik forvet geliyor

23 MAÇ 14 GOL 2 ASİST Tolu Arokodare, bu sezon 23 maçta forma giydi. Bu müsabakaların 20'sine ilk 11'de başlayan Arokodare, 14 gol 2 asistlik performans sergiledi. 1.97 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Arokodare için Nijeryalı olan Osimhen'in de olumlu görüş verdiği öğrenildi (A Haber arşiv)

Tolu Arokodare'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Nijeryalı futbolcu kariyerinde daha önce Valmiera, Köln ve Amiens gibi takımlarda forma giydi.