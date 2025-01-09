Galatasaray’da hücuma kule! 1,97’lik forvet geliyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası gruplarına da 2-2'lik Başakşehir beraberliği ile başladı.
Lig, Avrupa ve kupada yenilmezlik serisini 22 maça yükselten sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer sezonunun açılmasına birkaç gün kala transfer çalışmaları da hız kazandı.
1.97'LİK KULE GÜNDEMDE
Takımda forma rekabetini artırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Genk'in 24 yaşındaki forveti Tolu Arokodare'yi gündemine aldı. Nijeryalı golcü oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray, genç futbolcu için nabız yokladı.
23 MAÇ 14 GOL 2 ASİST
Tolu Arokodare, bu sezon 23 maçta forma giydi. Bu müsabakaların 20'sine ilk 11'de başlayan Arokodare, 14 gol 2 asistlik performans sergiledi. 1.97 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.