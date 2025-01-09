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Galatasaray'da hücuma kule! 1,97'lik forvet geliyor

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Hücum bölgesi için arayışta olan sarı-kırmızılılarda 1,97 boyundaki dev forvet gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:16
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Galatasaray’da hücuma kule! 1,97’lik forvet geliyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası gruplarına da 2-2'lik Başakşehir beraberliği ile başladı.

Galatasaraylı futbolcular, Başakşehir maçı sonrası taraftarlara böyle teşekkür etti (AA)Galatasaraylı futbolcular, Başakşehir maçı sonrası taraftarlara böyle teşekkür etti (AA)

Lig, Avrupa ve kupada yenilmezlik serisini 22 maça yükselten sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer sezonunun açılmasına birkaç gün kala transfer çalışmaları da hız kazandı.

1,97 boyundaki Arokodare'nin transfer listesinde üst sıralarda olduğu öğrenildi (A Haber arşiv)1,97 boyundaki Arokodare'nin transfer listesinde üst sıralarda olduğu öğrenildi (A Haber arşiv)

1.97'LİK KULE GÜNDEMDE
Takımda forma rekabetini artırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Genk'in 24 yaşındaki forveti Tolu Arokodare'yi gündemine aldı. Nijeryalı golcü oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray, genç futbolcu için nabız yokladı.

Nijeryalı golcü bu sezon 23 maçta 14 gol 2 asistlik performans sergiledi (A Haber arşiv)Nijeryalı golcü bu sezon 23 maçta 14 gol 2 asistlik performans sergiledi (A Haber arşiv)

23 MAÇ 14 GOL 2 ASİST
Tolu Arokodare, bu sezon 23 maçta forma giydi. Bu müsabakaların 20'sine ilk 11'de başlayan Arokodare, 14 gol 2 asistlik performans sergiledi. 1.97 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Arokodare için Nijeryalı olan Osimhen'in de olumlu görüş verdiği öğrenildi (A Haber arşiv)Arokodare için Nijeryalı olan Osimhen'in de olumlu görüş verdiği öğrenildi (A Haber arşiv)

Tolu Arokodare'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Nijeryalı futbolcu kariyerinde daha önce Valmiera, Köln ve Amiens gibi takımlarda forma giydi.

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