Haberler Tıkla Haberleri Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu!

Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu!

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son maçında Real Madrid, deplasmanda Brest'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler'in maç sonu bir Türk taraftarla diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:03
ABONE OL
Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Brest'i 3-0 mağlup ederken play-off maçlarıyla üst tura yükselme şansını elde etti.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 72. dakikasında oyuna dahil olurken mücadelenin sonunda Türk bir taraftarla yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.

Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu | Fotoğraf: XArda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu | Fotoğraf: X

TÜRK TARAFTARIN YANINA GİTTİ

Karşılaşmanın ardından, genç futbolcu kendisine seslenen bir Türk taraftarın yanına gitti.

Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu | Fotoğraf: XArda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu | Fotoğraf: X

"AĞABEY BİR SARILAYIM"

Maçta giydiği formayı bu taraftara hediye etti. Taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu ve bu diyalog yayına da yansıdı.

Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu | Fotoğraf: XArda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu | Fotoğraf: X

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Arda Güler'in tribündeki Türk taraftar ile olan bu etkileşimi sosyal medyada geniş yankı buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA