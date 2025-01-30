Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Brest'i 3-0 mağlup ederken play-off maçlarıyla üst tura yükselme şansını elde etti.
Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 72. dakikasında oyuna dahil olurken mücadelenin sonunda Türk bir taraftarla yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.
TÜRK TARAFTARIN YANINA GİTTİ
Karşılaşmanın ardından, genç futbolcu kendisine seslenen bir Türk taraftarın yanına gitti.
"AĞABEY BİR SARILAYIM"
Maçta giydiği formayı bu taraftara hediye etti. Taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu ve bu diyalog yayına da yansıdı.