Arda Güler Türk taraftarı tribünde görür görmez yanına koştu | Fotoğraf: X

"AĞABEY BİR SARILAYIM"

Maçta giydiği formayı bu taraftara hediye etti. Taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu ve bu diyalog yayına da yansıdı.