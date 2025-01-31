Alperen Şengün NBA All-Star 2025 kadrosuna seçildi! 18 yıl sonra ilk

NBA'de forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, tarihi bir başarıya imza attı. Şengün, daha önce ilk 5'lerin belirlendiği All-Star'ın açıklanan yedekleri arasında kendine yer bulmayı başardı.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Bu sezon Houston Rockets'ın büyük başarısında en önemli pay sahiplerinden biri olan Alperen Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.
18 YIL SONRA BİR İLK
Kariyerinde ilk kez All-Star seçilme heyecanı yaşayan Alperen Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu gururu elde eden bir başka yıldızımız oldu.
NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş, All-Star seçilmesinin ardından Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı. Alperen, NBA öncesi Siyah-Beyazlı kulüpte forma giymişti.
İŞTE ALL-STAR'DA İLK 5 VE YEDEKLER
Ligdeki başantrenörler tarafından belirlenen All-Star yedekleri belli oldu. 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA'in en iyi oyuncuları arasında yer alan Alperen Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.
All-Star'daki ilk beşler ve yedekler şu şekilde:
Doğu Konferansı Yedekleri
Damian Lillard, Milwaukee Bucks
Darius Garland, Cleveland Cavaliers
Jaylen Brown, Boston Celtics
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Tyler Herro, Miami Heat
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Pascal Siakam, Indiana Pacers
Batı Konferansı Yedekleri
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Anthony Davis, Los Angeles Lakers
James Harden, LA Clippers
Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
Alperen Şengün, Houston Rockets
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Doğu Konferansı İlk 5
Jalen Brunson, New York Knicks
Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
Karl-Anthony Towns, New York Knicks
Jayson Tatum, Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks