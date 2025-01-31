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Alperen Şengün NBA All-Star 2025 kadrosuna seçildi! 18 yıl sonra ilk

NBA'de Houston Rockets formasıyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldızımız Alperen Şengün, All-Star 2025'in açıklanan yedekleri arasında yer aldı. Şengün, Mehmet Okur'un All-Star seçilmesinden 18 yıl sonra tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 08:02
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Alperen Şengün NBA All-Star 2025 kadrosuna seçildi! 18 yıl sonra ilk

NBA'de forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, tarihi bir başarıya imza attı. Şengün, daha önce ilk 5'lerin belirlendiği All-Star'ın açıklanan yedekleri arasında kendine yer bulmayı başardı.

Milli basketbolcumuz Alperen ŞengünMilli basketbolcumuz Alperen Şengün

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bu sezon Houston Rockets'ın büyük başarısında en önemli pay sahiplerinden biri olan Alperen Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcumuz Alperen ŞengünMilli basketbolcumuz Alperen Şengün

18 YIL SONRA BİR İLK

Kariyerinde ilk kez All-Star seçilme heyecanı yaşayan Alperen Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu gururu elde eden bir başka yıldızımız oldu.

Stephen CurryStephen Curry

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

Milli basketbolcumuz Alperen ŞengünMilli basketbolcumuz Alperen Şengün

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş, All-Star seçilmesinin ardından Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı. Alperen, NBA öncesi Siyah-Beyazlı kulüpte forma giymişti.

Milli basketbolcumuz Alperen ŞengünMilli basketbolcumuz Alperen Şengün

İŞTE ALL-STAR'DA İLK 5 VE YEDEKLER

Ligdeki başantrenörler tarafından belirlenen All-Star yedekleri belli oldu. 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA'in en iyi oyuncuları arasında yer alan Alperen Şengün, ligdeki başantrenörlerin seçimi sonucu kendisine kadroda yer buldu.

Darius GarlandDarius Garland

All-Star'daki ilk beşler ve yedekler şu şekilde:

Doğu Konferansı Yedekleri
Damian Lillard, Milwaukee Bucks
Darius Garland, Cleveland Cavaliers
Jaylen Brown, Boston Celtics
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Tyler Herro, Miami Heat
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Pascal Siakam, Indiana Pacers

Milli basketbolcumuz Alperen ŞengünMilli basketbolcumuz Alperen Şengün

Batı Konferansı Yedekleri
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Anthony Davis, Los Angeles Lakers
James Harden, LA Clippers
Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
Alperen Şengün, Houston Rockets
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

Jayson TatumJayson Tatum

Doğu Konferansı İlk 5
Jalen Brunson, New York Knicks
Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
Karl-Anthony Towns, New York Knicks
Jayson Tatum, Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

LeBron JamesLeBron James

Batı Konferansı İlk 5
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
Stephen Curry, Golden State Warriors
Nikola Jokić, Denver Nuggets
Kevin Durant, Phoenix Suns
LeBron James, Los Angeles Lakers

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