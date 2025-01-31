Alperen Şengün NBA All-Star 2025 kadrosuna seçildi! 18 yıl sonra ilk

Stephen Curry NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş, All-Star seçilmesinin ardından Alperen Şengün için bir kutlama mesajı paylaştı. Alperen, NBA öncesi Siyah-Beyazlı kulüpte forma giymişti.