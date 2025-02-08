Oyuncu Almila Ada nişanlandı! İşte müstakbel eşi...

Genç oyuncu, evlilik teklifi hakkında, " Baş başa bir tatil planladık. Ne arkadaşlarımız, ne de ailemiz yanımızdaydı. Teklif doğum günümde geldi. Yemekten sonra pasta servisi yapıldı, ben de dilek tutarak mumları üfledim.

Tam pastayı yiyecekken evlilik teklifiyle karşılaştım. O kadar heyecanlandım ki her şeyi hatırlayamıyorum. Tamamen doğum günümü kutlayacağız diye düşünmüştüm, bu yüzden büyük bir sürpriz oldu. Mutluluktan şakır şakır ağladım" dedi.

Almila Ada (Instagram)