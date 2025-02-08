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Oyuncu Almila Ada nişanlandı! İşte müstakbel eşi...

'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol alan güzel oyuncu Almila Ada, doğum gününde evlilik teklifi aldığı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yoluna girdi. Çiftin nişan karelerine beğeni yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:14
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Oyuncu Almila Ada nişanlandı! İşte müstakbel eşi...

Birçok dizi de rol alan oyuncu Almila Ada, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldığı iş insanı sevgilisiyle nişanlandığını duyurdu.

Almila Ada (Instagram)Almila Ada (Instagram)

Oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine; "Evet" yanıtını vermişti. Ailelerinin katıldığı sade bir törenle evlilik yoluna giren çift, nişan töreni sonrasında Milano'ya gitti.

Nişan karelerini sosyal medyadan paylaştı (Instagram)Nişan karelerini sosyal medyadan paylaştı (Instagram)

Oyuncu, Milano'da çektirdiği aşk dolu bu kareleri "Sonsuzluğa! Nişanlandım" notuyla paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan Almila Ada, yeni projeler için bir toplantıdan çıkarken gazetecilerin soruları yanıtlamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"MUTLULUKTAN ŞAKIR ŞAKIR AĞLADIM"

Genç oyuncu, evlilik teklifi hakkında, "Baş başa bir tatil planladık. Ne arkadaşlarımız, ne de ailemiz yanımızdaydı. Teklif doğum günümde geldi. Yemekten sonra pasta servisi yapıldı, ben de dilek tutarak mumları üfledim.

Tam pastayı yiyecekken evlilik teklifiyle karşılaştım. O kadar heyecanlandım ki her şeyi hatırlayamıyorum. Tamamen doğum günümü kutlayacağız diye düşünmüştüm, bu yüzden büyük bir sürpriz oldu. Mutluluktan şakır şakır ağladım" dedi.

Almila Ada (Instagram)Almila Ada (Instagram)

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