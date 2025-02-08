Oyuncu Almila Ada nişanlandı! İşte müstakbel eşi...

Birçok dizi de rol alan oyuncu Almila Ada, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldığı iş insanı sevgilisiyle nişanlandığını duyurdu.
Oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine; "Evet" yanıtını vermişti. Ailelerinin katıldığı sade bir törenle evlilik yoluna giren çift, nişan töreni sonrasında Milano'ya gitti.
Oyuncu, Milano'da çektirdiği aşk dolu bu kareleri "Sonsuzluğa! Nişanlandım" notuyla paylaştı.
Öte yandan Almila Ada, yeni projeler için bir toplantıdan çıkarken gazetecilerin soruları yanıtlamıştı.
"MUTLULUKTAN ŞAKIR ŞAKIR AĞLADIM"
Genç oyuncu, evlilik teklifi hakkında, "Baş başa bir tatil planladık. Ne arkadaşlarımız, ne de ailemiz yanımızdaydı. Teklif doğum günümde geldi. Yemekten sonra pasta servisi yapıldı, ben de dilek tutarak mumları üfledim.