Zambiya'da cumhurbaşkanı Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişiye hapis cezası

Afrika ülkesi Zambiya büyü iddialarıyla çalkalanıyor. İddiaya göre ülkenin Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya zarar vermek için 2 kişinin büyü yapma girişiminde bulunduğu belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan şüpheliler yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2 yıl büyücülük suçundan ise 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

ZAMBİYA’DA BÜYÜ GİRİŞİMİNE HAPİS CEZASI! 2 TUTUKLAMA

Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

BÜYÜ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ve Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapma girişiminden suçlu bulundu.

MUHALİF VELİK 80 BİN DOLARLA İŞE ALDI İDDİASI

Sanıkların geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda'nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolar ücretle işe alındığı tespit edildi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Phiri ve Candunde'ye yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2'şer yıl, büyücülük suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Phiri ve Candunde, Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

