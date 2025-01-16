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Otomobil hastane aciline daldı! "Otomatik vites" dehşeti kamerada

Samsun'da kullandığı park etmeye çalışan sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu. 'Otomatik vites' kazasında aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi. Korkunç kazada sürücü yaralanırken bir kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 18:21
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OTOMOBİL HASTANE ACİLİNE DALDI!

Samsun'da meydana gelen 'otomatik vites' kazasında lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi. Görünmez kazada sürücü yaralandı, bir kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMATİK VİTES FACİAYA NEDEN OLUYORDU!

Kaza, İlkadım ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin karşısındaki otoparka 34 PNR 40 plakalı BMW marka SUV tipi otomobilini park etmeye çalışan Tuna Ç.(57), iddiaya göre otomatik aracını sürüş modunda unuttu. Hareket eden araç önce otoparktaki 5 araca zarar verdi.

SON ANDA KURTULDU

Akabinde lüks araç, park halindeki 55 AOC 048 plakalı otomobile vurarak hastane aciline girmesine yol açtı. Camları kıran otomobilin ön kısmı acil servise girdi. Kazadan kaçmaya çalışan bir vatandaş ise sürüklenen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada sürücü Tuna Ç. yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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