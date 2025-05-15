15 Mayıs 2025, Perşembe
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Osmaniye’de sağanak kabusu: Onlarca araç sel sularına kapıldı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Bülbül Deresi taştı, dere kenarındaki onlarca araç sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, vatandaşları araçlarını dere kenarından çekmeleri konusunda uyardı.