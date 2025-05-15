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Osmaniye’de sağanak kabusu: Onlarca araç sel sularına kapıldı

Osmaniye’de sağanak kabusu: Onlarca araç sel sularına kapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 21:51
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Bülbül Deresi taştı, dere kenarındaki onlarca araç sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, vatandaşları araçlarını dere kenarından çekmeleri konusunda uyardı.
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Osmaniye’de sağanak kabusu: Onlarca araç sel sularına kapıldı
Osmaniye’de onlarca araç sel sularına kapıldı
Osmaniye’de onlarca araç sel sularına kapıldı
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