Bakanlık listeyi güncelledi! Zeytinyağı ve kaşar peynirde hile

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
YENİ LİSTE YENİ FİRMALAR
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etti.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
ZEYTİNYAĞDA TOHUM YAĞLARI
En çok hileye başvurulan ürün grubunun başında yer alan zeytinyağları yine listede yer aldı. Piyasada gittikçe pahalı bir hal alan zeytinyağı markalarının çoğunda problemler olduğu tespit edildi.
İŞTE HİLELİ ZEYTİNYAĞLAR LİSTESİ