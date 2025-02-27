Bakanlık listeyi güncelledi! Zeytinyağı ve kaşar peynirde hile

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı , taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor (AA)

YENİ LİSTE YENİ FİRMALAR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etti.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.