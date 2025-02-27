Haberler Tıkla Haberleri Bakanlık listeyi güncelledi! Zeytinyağı ve kaşar peynirde hile

Bakanlık listeyi güncelledi! Zeytinyağı ve kaşar peynirde hile

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan son listede zeytinyağı ve taze kaşar peynirde yapılan hileler yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:19
ABONE OL
Bakanlık listeyi güncelledi! Zeytinyağı ve kaşar peynirde hile

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor (AA)Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor (AA)

YENİ LİSTE YENİ FİRMALAR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etti.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Hileli ürünler listesinin başında zeytinyağları aldıHileli ürünler listesinin başında zeytinyağları aldı

ZEYTİNYAĞDA TOHUM YAĞLARI

En çok hileye başvurulan ürün grubunun başında yer alan zeytinyağları yine listede yer aldı. Piyasada gittikçe pahalı bir hal alan zeytinyağı markalarının çoğunda problemler olduğu tespit edildi.

İŞTE HİLELİ ZEYTİNYAĞLAR LİSTESİ

Zeytinyağında hileli ürünler listesi (Ekran görüntüsü)Zeytinyağında hileli ürünler listesi (Ekran görüntüsü)

Zeytinyağında hileli ürünler listesi (Ekran görüntüsü)Zeytinyağında hileli ürünler listesi (Ekran görüntüsü)

KAŞARDA DA HİLE

Bakanlığın yayınladığı yeni listede taze kaşar peynirinde yapılan hileler de yer aldı.

İŞTE HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Taze kaşardaki hileli ürünler listesi (Ekran görüntüsü)Taze kaşardaki hileli ürünler listesi (Ekran görüntüsü)

SON DAKİKA