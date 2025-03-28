Karıncalara zarar vermeden doğal yöntemlerle kurtulma yolları nelerdir?

Havaların ısınmasıyla birlikte bazı evlerde karınca basması sorunlarıyla karşılaşılıyor. Özellikle Mart aylarında uyanan karıncalar mutfak, salon, kiler, bahçe gibi birçok alandan koloni halinde karşınıza çıkabiliyor. Peki karıncalara zarar vermeden tamamen kurtulmak mümkün müdür? Doğal yollarla karıncaları uzaklaştırmanın yolları nelerdir? İşte yanıtı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 28.03.2025 05:51 PAYLAŞ ABONE OL

Bahar ayına giriş yapmamızla birlikte doğa uyanmaya başladı. Sıcaklıkların günden güne artış göstermesiyle birlikte evlerde karınca sorunları görülüyor. Özellikle kapı altlarından ya da evlerin gizli bölmelerinden sızan karıncalar kimi zaman evlerde rahatsız edebilecek hale dönüşebiliyor. Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra mobilyalara da olası zarar verebilen karıncalardan kurtulmanın doğal yolları var mıdır? Karıncalar her ne kadar bolluk ve bereket simgesi olarak bilinirken öldürmeden evden uzaklaştırmak mümkün müdür? İşte kimyasal kullanmaya gerek kalmadan karıncaların istilasından kurtulma yöntemleri...

Karıncalar kabartma tozu, karbonat ya da bebe pudrası gibi ürünlerden kaçarak uzaklaşır. (ahaber.com.tr) KABARTMA TOZU Karınca istilasından kurtulmanın en çok bilinen yollarından biri kabartma tozudur. Evinizin karınca giren belirli noktalarına bebe pudrası ya da kabartma tozu serperek çözüm bulabilirsiniz. Kabartma tozu karıncaların gözeneklerini tıkayacağı için partiküllü alana girmekten kaçacaktır.