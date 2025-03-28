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Karıncalara zarar vermeden doğal yöntemlerle kurtulma yolları nelerdir?

Havaların ısınmasıyla birlikte bazı evlerde karınca basması sorunlarıyla karşılaşılıyor. Özellikle Mart aylarında uyanan karıncalar mutfak, salon, kiler, bahçe gibi birçok alandan koloni halinde karşınıza çıkabiliyor. Peki karıncalara zarar vermeden tamamen kurtulmak mümkün müdür? Doğal yollarla karıncaları uzaklaştırmanın yolları nelerdir? İşte yanıtı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 05:51
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Karıncalara zarar vermeden doğal yöntemlerle kurtulma yolları nelerdir?

Bahar ayına giriş yapmamızla birlikte doğa uyanmaya başladı. Sıcaklıkların günden güne artış göstermesiyle birlikte evlerde karınca sorunları görülüyor. Özellikle kapı altlarından ya da evlerin gizli bölmelerinden sızan karıncalar kimi zaman evlerde rahatsız edebilecek hale dönüşebiliyor. Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra mobilyalara da olası zarar verebilen karıncalardan kurtulmanın doğal yolları var mıdır? Karıncalar her ne kadar bolluk ve bereket simgesi olarak bilinirken öldürmeden evden uzaklaştırmak mümkün müdür? İşte kimyasal kullanmaya gerek kalmadan karıncaların istilasından kurtulma yöntemleri...

Karıncalar kabartma tozu, karbonat ya da bebe pudrası gibi ürünlerden kaçarak uzaklaşır. (ahaber.com.tr) Karıncalar kabartma tozu, karbonat ya da bebe pudrası gibi ürünlerden kaçarak uzaklaşır. (ahaber.com.tr)

KABARTMA TOZU

Karınca istilasından kurtulmanın en çok bilinen yollarından biri kabartma tozudur. Evinizin karınca giren belirli noktalarına bebe pudrası ya da kabartma tozu serperek çözüm bulabilirsiniz. Kabartma tozu karıncaların gözeneklerini tıkayacağı için partiküllü alana girmekten kaçacaktır.

Limon suyu ya da bir spreye su ile yapılan karışım karıncalara zarar vermeden kurtulmanın çözümlerindendir. (ahaber.com.tr)Limon suyu ya da bir spreye su ile yapılan karışım karıncalara zarar vermeden kurtulmanın çözümlerindendir. (ahaber.com.tr)

LİMON SUYU

Karıncaların en sevmediği doğal ürünlerden biri de limon suyudur. Limon asidik yapısı gereği caydırıcı özelliği sahiptir. Evinizde karınca giren yerlere limon suyu ya da bir spreyin içerisine su ile karıştırarak kovucu etkisinden faydalanabilirsiniz.

Sirkeli su karıncaların istilasında en kolay çözümlerden biridir. (ahaber.com.tr)Sirkeli su karıncaların istilasında en kolay çözümlerden biridir. (ahaber.com.tr)

BEYAZ SİRKE

Her evde bulunan ve temizlikte demirbaşlardan biri olan beyaz sirke, karıncaların korkulu rüyasıdır. Evinizde temizlik yaparken birkaç yemek kaşığı sirkeli su ile karıncaların geçtiği alanı silerseniz karınca kolonisinden kurtulabilirsiniz. Aynı yöntemi sprey yardımıyla püskürtme yaparak da tercih edebilirsiniz.

Karınca istilasından sabunlu su yöntemiyle kolaylıkla kurtulabilirsiniz. (ahaber.com.tr) Karınca istilasından sabunlu su yöntemiyle kolaylıkla kurtulabilirsiniz. (ahaber.com.tr)

SABUNLU SU

Karıncaların en sevmediği ürünler arasında katı sabun gelmektedir. Kalıp halindeki katı sabunu evinizde karıncaların giriş yaptığı noktaya koyabilir ya da sabunlu su uygulamasıyla püskürtme yaparak çözüm bulabilirsiniz. 1 litre suya dörtte bir oranında sıvı sabun ile yerleri ya da karınca bulunan alanı silebilirsiniz. Bu sayede hem evdeki temizliği hallederken diğer yandan karıncalara zarar vermeden giriş yapmalarına engel olabilirsiniz.

Karıncalardan kurtulmanın en doğal yöntemlerinden biri kahve telvesidir. (ahaber.com.tr) Karıncalardan kurtulmanın en doğal yöntemlerinden biri kahve telvesidir. (ahaber.com.tr)

KAHVE TELVESİ

Kahvenin 40 yıl hatırı vardır fakat karıncalar için aynı durumdan söz etmek mümkün değildir. Çünkü kahvenin aromatik kokusu karıncaların en sevmediği ve kaçtığı ürünler arasındadır. Bahçeli evlerde ya da karıncaların giriş yapabileceği gizli alanlara bir miktar kahve telvesi serperek istilalara çözüm bulabilirsiniz.

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