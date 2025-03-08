Fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti! Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı

Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve "Mukbang" olarak bilinen, izleyicilerin karşısında büyük porsiyonlar halinde yemek tüketilen akımla adını duyurmuştu. TikTok'ta 156 bini aşkın takipçisi bulunan Kültür, paylaştığı videolar ve canlı yayınlarla geniş bir kitleye ulaşmıştı.
Aşırı yemek tüketimi nedeniyle aldığı fazla kilolar, genç fenomenin sağlığını olumsuz etkiledi. Zamanla hareket etmekte zorlanan Kültür, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, genç fenomen hayatını kaybetti.
MUKBANG AKIMININ TEHLİKESİ
Efecan Kültür'ün ölümü, sosyal medyada hızla yayılan Mukbang akımının olası sağlık risklerini bir kez daha gündeme getirdi. İlk olarak Güney Kore'de popülerleşen bu akım, kısa sürede dünya genelinde büyük ilgi gördü. İnsanların büyük porsiyonlar halinde yemek yiyerek izleyicilere eğlenceli içerikler sunduğu bu format, bazı fenomenlerin aşırı beslenmeye yönelmesine ve ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor.
Geçtiğimiz yıl ise Efecan Kültür gibi Çin'de de 24 yaşında bir yayıncı canlı yayında hayatını kaybetmişti. 24 yaşındaki Çinli yayıncı Pan Xiaoting'in yaşadıklarını değerlendiren uzmanlar; otopsi raporunun dehşet veren sonuçlarını paylaşmıştı. 300 kg'a kadar çıkan Xiaoting'in karın bölgesinin ciddi şekilde deforme olduğu ve midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu ortaya çıkmıştı.