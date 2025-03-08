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Fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti! Mukbang bu kez Türkiye'de can aldı

Kamera karşısında abartılı yemek yiyerek ünlenen sosyal medya fenemoni Efecan Kültür 24 yaşında hayatını kaybetti. Kültür, fazla kilolarından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 10:30
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Fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti! Mukbang bu kez Türkiye’de can aldı

Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve "Mukbang" olarak bilinen, izleyicilerin karşısında büyük porsiyonlar halinde yemek tüketilen akımla adını duyurmuştu. TikTok'ta 156 bini aşkın takipçisi bulunan Kültür, paylaştığı videolar ve canlı yayınlarla geniş bir kitleye ulaşmıştı.

24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)

Aşırı yemek tüketimi nedeniyle aldığı fazla kilolar, genç fenomenin sağlığını olumsuz etkiledi. Zamanla hareket etmekte zorlanan Kültür, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, genç fenomen hayatını kaybetti.

24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)

MUKBANG AKIMININ TEHLİKESİ

Efecan Kültür'ün ölümü, sosyal medyada hızla yayılan Mukbang akımının olası sağlık risklerini bir kez daha gündeme getirdi. İlk olarak Güney Kore'de popülerleşen bu akım, kısa sürede dünya genelinde büyük ilgi gördü. İnsanların büyük porsiyonlar halinde yemek yiyerek izleyicilere eğlenceli içerikler sunduğu bu format, bazı fenomenlerin aşırı beslenmeye yönelmesine ve ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor.

24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)

Geçtiğimiz yıl ise Efecan Kültür gibi Çin'de de 24 yaşında bir yayıncı canlı yayında hayatını kaybetmişti. 24 yaşındaki Çinli yayıncı Pan Xiaoting'in yaşadıklarını değerlendiren uzmanlar; otopsi raporunun dehşet veren sonuçlarını paylaşmıştı. 300 kg'a kadar çıkan Xiaoting'in karın bölgesinin ciddi şekilde deforme olduğu ve midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu ortaya çıkmıştı.

24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)24 yaşında hayatını kaybeden Efecan Kültür (Ekran görüntüsü)

Türkiye'de de birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takip edilen bu akım, özellikle gençler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

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