"Ölümü görüyorum" diyerek vurgun yaptı! Evinden resmen hazine çıktı

Avusturya'da 44 yaşındaki Mariana M., geleceği ve ölümü gördüğünü iddia ederek yüzlerce insanı kandırdı. Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki insanları toplam 10 milyon Euro dolandırdı. Ekipler, Mariana M.'nin evinde yaptığı aramada şoke eden manzarayla karşılaştı!

Viyana Savcılığı, Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki insanları 'ölümü görüyorum' diye kandırıp yaklaşık 10 milyon euro değerinde nakit para ile mücevher çalan kadını arıyor.