"Ölümü görüyorum" diyerek vurgun yaptı! Evinden resmen hazine çıktı

Avusturya'da 44 yaşındaki Mariana M., geleceği ve ölümü gördüğünü iddia ederek yüzlerce insanı kandırdı. Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki insanları toplam 10 milyon Euro dolandırdı. Ekipler, Mariana M.'nin evinde yaptığı aramada şoke eden manzarayla karşılaştı!
Viyana Savcılığı, Avusturya, Almanya ve İsviçre'deki insanları 'ölümü görüyorum' diye kandırıp yaklaşık 10 milyon euro değerinde nakit para ile mücevher çalan kadını arıyor.
Avusturya tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçen olayda Sırbistan doğumlu Avusturya vatandaşı Mariana M.'nin (44) insanları ölümlerini gördüğünü ve lanetlendiklerini söyleyerek dolandırdığı belirtildi.
PARAYI ALDI İLETİŞİMİ KESTİ
Amela takma ismini kullanan ve kendini şaman olarak tanıtan kadının, uydurduğu laneti kaldırmak için kurbanından temizlik ritüelleri adı altında 700 bin Euro'dan fazla para talep ettiği belirlendi. Bir kurbanın parayı 3 bin, 64 bin ve 660 bin Euro'luk taksitler halinde ödediği aktarıldı. Parayı aldıktan sonra Amela'nın müşterisiyle iletişimi kestiği ifade edildi.
EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Dolandırıcılığın ardından telefonla arayanlara Mariana M.'nin yorucu ritüeller nedeniyle ağır komaya girdiğinin söylendiği kaydedildi. Kadının evine yapılan baskında içinde 4,1 milyon Euro, 2,1 milyon İsviçre Frangı, 5 bin 100 ABD Doları ve 500 Alman Markı bulunan kasa ele geçirildi. Ayrıca değeri uzmanlarca belirlenmeye çalışılan mücevherler de bulundu.
HER YERDE ARANIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre yaklaşık 10 milyon euroluk vurgun yaptığı tahmin edilen kadının Avrupa çapında arandığı açıklanırken, polisin sahte Şaman kadının yıllardır Almanca konuşulan ülkelerde faaliyet gösterdiğini ve muhtemelen ortaklarla çalıştığını düşünüyor.
Öte yandan kadının 29 yaşındaki oğlu da dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.