İzmir’de korkunç olay! Yatak odasında üvey annesinin kemiklerini buldu

Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 YIL SONRA EVİNE GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.'nin ifadesine başvurdu. R.Ç.'nin Gülşen Çoğulu ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.