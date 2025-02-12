Haberler Tıkla Haberleri İzmir’de korkunç olay! Yatak odasında üvey annesinin kemiklerini buldu

İzmir’de korkunç olay! Yatak odasında üvey annesinin kemiklerini buldu

İzmir'in Konak İlçesinde 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun cesedinin kemikleri yatak odasında bulundu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:43
ABONE OL
İzmir’de korkunç olay! Yatak odasında üvey annesinin kemiklerini buldu

Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 YIL SONRA EVİNE GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.'nin ifadesine başvurdu. R.Ç.'nin Gülşen Çoğulu ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SON DAKİKA