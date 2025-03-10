Esenyurt’ta kan donduran vahşet! 2 çocuğunun annesini katletti intihar etti

Esenyurt 'ta boşanmalarına rağmen birlikte yaşamaya devam eden G.A ve Tuncer Batmaz arasında kavga çıktı. Mutfaktan aldığı bıçakla Akalın'ı öldüren Tuncer Batmaz, aynı bıçakla intihar etti.

İstanbul Esenyurt'ta eski eşini bıçakla öldürüp, intihar etti | Fotoğraf-DHA

KORKUNÇ ŞEKİLDE KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden G.A ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla G.A 'yı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi. Eve giren polis ekipleri, G.A ve Batmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.