Okul servisi ücretleri kaç TL? 2025 okul servisi ücreti zammı ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda, toplu ulaşıma zam teklifinin resmi olarak kabul edilmesiyle, yeni ücretler resmileşmiş oldu.

Okul Servis Ücretleri (AA)

İstanbul'da toplu ulaşıma getirilen yüzde 35'lik zam, şehrin genelindeki tüm ulaşım kanallarını etkiledi. Yapılan zam, öğrenci servis ücretleri de yeniden belirledi. Veliler, yeni yılda ödeyecekleri okul servisi ücretlerini araştırmaya başladı.

Okul Servisi Ücreti (AA)

Yeni Servis Ücretleri Belli Oldu

Toplu taşımaya yapılan zam oranları okul servisi ücretlerine de yansıdı. Okul servisi ücretlerinde 0-1 kilometre mesafesi için yeni fiyat 2605 TL olarak belirlendi.