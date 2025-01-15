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Okul servisi ücretleri kaç TL? 2025 okul servisi ücreti zammı ne kadar oldu?

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapılmasının ardından, okul servisi üretlerinde de güncellemeye gidildi. Bu gelişme, eğitim döneminin içinde olan aileleri yakından ilgilendiriyor. Yeni servis ücretlerine yapılan zammın ne kadar olduğu merak ediliyor. Veliler 2025 yılı itibariyle servis ücretlerini ne kadar ödeyecek? İşte okul servisi ücretleri detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:10
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2025 OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda, toplu ulaşıma zam teklifinin resmi olarak kabul edilmesiyle, yeni ücretler resmileşmiş oldu.

Okul Servis Ücretleri (AA)Okul Servis Ücretleri (AA)

İstanbul'da toplu ulaşıma getirilen yüzde 35'lik zam, şehrin genelindeki tüm ulaşım kanallarını etkiledi. Yapılan zam, öğrenci servis ücretleri de yeniden belirledi. Veliler, yeni yılda ödeyecekleri okul servisi ücretlerini araştırmaya başladı.

Okul Servisi Ücreti (AA)Okul Servisi Ücreti (AA)

Yeni Servis Ücretleri Belli Oldu

Toplu taşımaya yapılan zam oranları okul servisi ücretlerine de yansıdı. Okul servisi ücretlerinde 0-1 kilometre mesafesi için yeni fiyat 2605 TL olarak belirlendi.

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