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İstanbul dolmuş ücretleri ne kadar: 2025 minibüs ücretleri kaç TL oldu?

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine %35 zam yapıldı. İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine getirilen zam ile birlikte toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yeni tarife ile minibüs indi-bindi ücretleri kaç TL oldu? Zamdan öğrenci ve tam bilet fiyatları nasıl etkilendi? İşte 2025 zamlı dolmuş fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:53
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İSTANBUL DOLMUŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine getirilen %35 oranındaki zam, şehir sakinlerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) UKOME toplantısında alınan karar sonrası yeni fiyat tarifesi dikkat çekti. Peki minibüs, tam bilet ve öğrenci abonman ücretleri kaç TL oldu?

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte minibüs indi-bindi ücretleri arttı. Daha önce 18 TL olan indi-bindi ücretleri, %35 zam sonrası 25 TL'ye yükseldi.

Dolmuş Ücretleri (AA)Dolmuş Ücretleri (AA)

Toplu Ulaşımda Yeni Fiyatlar

UKOME toplantısında kabul edilen yeni fiyat tarifesi ile birlikte toplu taşımada diğer ücretlerde de artış oldu. İşte İstanbul toplu taşıma ücretleri listesi…

Tam Bilet: 27 TL

Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 19,33 TL

Öğrenci Abonman: 381,37 TL

Tam Abonman: 2.118 TL

Metrobüs Tam Bilet: 40,068 TL

Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 21,97 TL

Metrobüs Öğrenci: 13,17 TL

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