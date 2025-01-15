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İstanbul toplu taşıma zammı: 2025 vapur ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine gelen yeni zam oranları vatandaşın gündeminde yer aldı! Marmaray, metrobüs, metro ve otobüs ücretlerinin yanı sıra vapur seferlerinin ücretleri de araştırma konusu oldu. Deniz ulaşımını kullanan vatandaşlar Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar hatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki zamlı vapur ücretleri kaç TL oldu? Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar seferleri ne kadar oldu? İşte 2025 vapur ücretleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:34
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2025 VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam oranı belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda önerilen yüzde 35 oranındaki zam teklifi kabul edildi. Yeni fiyatların 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Vapur Ücretleri (AA)Vapur Ücretleri (AA)

Vapur Ücretleri: Hangi Hat Kaç TL Oldu?

UKOME'nin zam kararından sonra İstanbulluların merakla takip ettiği vapur bilet fiyatlarında artışlar yaşandı. İşte İstanbul vapur seferlerinin ücretleri…

Üsküdar-Eminönü: 34,20 TL

Kadıköy-Eminönü: 38,11 TL

Kadıköy-Beşiktaş: 38,11 TL

Bostancı-Adalar: 100,45 TL

Vapur Ücretleri (AA)Vapur Ücretleri (AA)

İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri

UKOME toplantısında kabul edilen yeni fiyat tarifesi ile birlikte toplu taşıma ücretleri ise şu şekilde belirlendi:

Tam Bilet: 27 TL

Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 19,33 TL

Öğrenci Abonman: 381,37 TL

Tam Abonman: 2.118 TL

Metrobüs Tam Bilet: 40,068 TL

Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 21,97 TL

Metrobüs Öğrenci: 13,17 TL

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