Okan Buruk gönlünü bir başka mankene kaptırdı! Bomba aşk iddiası

Şubat ayında eşinden boşanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan Güzide Duran ile aşk yaşadığı iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:48 PAYLAŞ ABONE OL

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz şubat ayında eşi Nihan Akkuş'tan boşanarak 17 yıllık evliliğine nokta koyan Okan Buruk'un şimdi de bir dönemin en ünlü mankenlerinden biriyle birlikte olduğu iddia edildi.

GÖNLÜNÜ GÜZİDE DURAN'A KAPTIRDI

İddialara göre Okan Buruk, gönlünü 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran'a kaptırdı. Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt köşesinde kaleme aldığı iddiaya göre aşk dedikoduları farklı çevrelerden yayılmasına rağmen, detayların şu an için henüz net olmadığını söyledi.