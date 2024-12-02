Haberler Tıkla Haberleri Okan Buruk gönlünü bir başka mankene kaptırdı! Bomba aşk iddiası

Okan Buruk gönlünü bir başka mankene kaptırdı! Bomba aşk iddiası

Şubat ayında eşinden boşanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan Güzide Duran ile aşk yaşadığı iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:48
ABONE OL
Okan Buruk gönlünü bir başka mankene kaptırdı! Bomba aşk iddiası

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz şubat ayında eşi Nihan Akkuş'tan boşanarak 17 yıllık evliliğine nokta koyan Okan Buruk'un şimdi de bir dönemin en ünlü mankenlerinden biriyle birlikte olduğu iddia edildi.

Güzide Duran (A Haber arşiv)

GÖNLÜNÜ GÜZİDE DURAN'A KAPTIRDI
İddialara göre Okan Buruk, gönlünü 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran'a kaptırdı. Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt köşesinde kaleme aldığı iddiaya göre aşk dedikoduları farklı çevrelerden yayılmasına rağmen, detayların şu an için henüz net olmadığını söyledi.

Güzide Duran (A Haber arşiv)

"KENDİNDEN UZUN VE MANKEN SEVİYOR!"
Cankurt, aşk dedikodusuyla ilgili olarak "Doğruysa, Okan Buruk'un, kendinden uzun ve manken sevdiği anlaşılacak! 1.69 metre olan Okan Buruk'un boşandığı eşi Nihan Akkuş 1.80 boyunda ve eski mankendi. Güzide Duran da eski mankenlerden ve boyu 1.83 metre..." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA