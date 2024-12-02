15 tatil ne zaman? 2024-2025 Okullarda sömestr tatili hangi tarihte başlayacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılına devam eden milyonlarca öğrenci, kış tatilinin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle ilk ara tatilin tamamlanmasının ardından gözler, sömestr tatiline çevrildi. Peki 15 tatil hangi tarihte başlayacak? Öğrencilerin merakla beklediği bu sorunun cevabı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 tatil takvimiyle netleşti.

Yarıyıl Tatili 20 Ocak'ta Başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler için uzun süredir beklenen yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. Tatil süresi boyunca öğrenciler, derslerden uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulacak. Yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme geçiş 3 Şubat 2025 Pazartesi günü olacak. Öğrenciler, tatilden sonra tekrar okul sıralarına dönerek eğitimlerine devam edecekler.

İkinci Ara Tatil: 31 Mart'ta Başlıyor

İkinci dönemdeki ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek bu tatil, öğrencilere kısa bir dinlenme fırsatı sunacak. Tatil süresince öğrenciler, yaz tatiline yaklaşırken ara vermenin tadını çıkaracak.

Eğitim Yılı 20 Haziran'da Sona Eriyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlamıştı. Öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü okulda son derslerini alarak yaz tatiline girecekler. Bu uzun yaz tatili, öğrenciler için yeni bir eğitim yılına hazırlanmak adına önemli bir fırsat olacak.