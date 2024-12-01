Terör devletinden Gazze’de yeni saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Görgü tanıkları Gazze'deki El-Vahde Caddesi yakınında sivillerin hedef alındığını ifade etti. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

45 BİNE YAKIN MASUM KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli öldü, 105 bin 250 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.