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Terör devletinden Gazze'de yeni saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Uzun yıllardır Filistin'de, Ekim 2023'ten bu yana da özellikle Gazze'de kanlı saldırılarını sürdüren işgal ordusu her geçen gün katliamına bir yenisini daha ekliyor. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden saldırılar düzenleyen işgalciler yine Gazze'nin kuzeyini hedef aldı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 19:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 19:31
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Terör devletinden Gazze’de yeni saldırı! Ölüler ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

HEDEF YİNE SİVİLLER

Görgü tanıkları Gazze'deki El-Vahde Caddesi yakınında sivillerin hedef alındığını ifade etti. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların olduğu 4 kişi yaralandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yine sivilleri hedef aldı | Görüntü-AA Arşiv

45 BİNE YAKIN MASUM KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli öldü, 105 bin 250 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yine sivilleri hedef aldı | Görüntü-AA Arşiv

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 797 Filistinli hayatını kaybetti.

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