AVM hırsızı yakalandı! Havalandırmada saklanıyordu

3 gün boyunca AVM havalandırmasında saklanan hırsız yakalandı ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti.

3 gün boyunca AVM havalandırmasında saklanan hırsız yakalandı Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.