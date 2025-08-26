Haberler Tıkla Haberleri Karı koca tartışmasında kanlı son!12 yaşındaki oğlu babasını bıçakladı

Adıyaman'da eşiyle tartışan şahıs kadını darp edince 12 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklandı. Müdahale eden anne elinden bıçakla yaralanırken baba ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan adamın hayati tehlikesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 23:53
Adıyaman'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.

ANNESİNİN DARP EDİLDİĞİNİ GÖRDÜ BABASINI BIÇAKLADI

İddiaya göre, Yeni Mahalle'de karı koca arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba H.T. eşi G.T'yi darp etmeye başladı. Annesinin darp edildiğini fark eden A.B.T. (12), mutfaktan aldığı bıçakla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

BABA AĞIR YARALANDI

Bu sırada kavgaya müdahale eden anne ise elinden bıçakla yaralandı. Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen baba H.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

