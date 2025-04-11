Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar! Eski sevgilisi tecavüz edip boğmuş

Şahıs ifadesinde; Olay yeri ağaçlık alandaki patika yoldan işe gittiği sırada ölü şahsı yüz üstü hareketsiz yatar vaziyette gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi. Ölü şahsın bulunduğu ağaçlık alanın vatandaşların Ardıçlı mahallesinden Tem Otoyoluna geçmekte kullandıkları patika yol olduğu anlaşıldı. Karabulut'un çanta, cüzdan ve kişisel eşyalarının yanında olduğu, ayrıca poşetlerinde yedek kıyafetlerinin bulunduğu görüldü. Ceset üzerinde yapılan incelemede, burun kısmından hafif şekilde kan geldiği, ölüm morluklarının oluşmaya başladığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı yapılan çalışmalarda ekipler tanık olarak M.C.B'nin ifadesine başvurdu.

Öldürülen Nurcan Karabulut (AHABER ARŞİV)

TECAVÜZ EDİP BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, Adli Tıp Kurumu tarafından Nurcan Karabulut hakkında hazırlanan rapor şüpheli ölümdeki kan donduran detayı ortaya çıkardı. Raporda Nurcan Karabulut tecavüze uğradığı ve vücudu üzerinden erkek şahsa ait DNA örnekleri olduğu belirlendi. Ayrıca boynuna bası suretiyle ölüm olayının gerçekleşmiş olduğu belirtildi.

Karabulut'un eski sevgilisi M.G. gözaltına alındı (AHABER ARŞİV)

ESKİ SEVGİLİ GÖZALTINDA

Bu bilgiler üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro ekipleri 8 Nisan günü operasyon için düğmeye bastı.

Karabulut ile olay günü görüştüğü tespit edilen erkek arkadaşı M.G. (41) ile Karabulut'un eski sevgilisi olan ve M.G. ile de irtibatı olduğu değerlendirilen H.T. ile M.G.'nin ağabeyi R.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.