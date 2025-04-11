Nurcan Karabulut’un ölümünde kan donduran detaylar! Eski sevgilisi tecavüz edip boğmuş

Olay, geçtiğimiz yıl 25 Haziran günü öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, cesedin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığı, ağzında köpükler olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin 35 yaşındaki Nurcan Karabulut'a ait olduğu tespit edildi.
EVDEN BABASININ YANINA GİTMEK ÇIKMIŞ
Sabah'ın haberine göre Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Karabulut'un hastanedeki babasına refakat etmek için evden çıktığı ancak hastaneye gitmediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin epilepsi hastası Karabulut'a 'Şüpheli ölüm' teşhisi koyması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Karabulut'un cesedinin bulunduğu patika yolun ise evine giderken kısa güzergah yolu olduğu için tercih edebileceği belirtildi.
BURNUNDA KANAMA VE ÖLÜM MORLUKLARI
Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı yapılan çalışmalarda ekipler tanık olarak M.C.B'nin ifadesine başvurdu.
Şahıs ifadesinde; Olay yeri ağaçlık alandaki patika yoldan işe gittiği sırada ölü şahsı yüz üstü hareketsiz yatar vaziyette gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi. Ölü şahsın bulunduğu ağaçlık alanın vatandaşların Ardıçlı mahallesinden Tem Otoyoluna geçmekte kullandıkları patika yol olduğu anlaşıldı. Karabulut'un çanta, cüzdan ve kişisel eşyalarının yanında olduğu, ayrıca poşetlerinde yedek kıyafetlerinin bulunduğu görüldü. Ceset üzerinde yapılan incelemede, burun kısmından hafif şekilde kan geldiği, ölüm morluklarının oluşmaya başladığı tespit edildi.
TECAVÜZ EDİP BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, Adli Tıp Kurumu tarafından Nurcan Karabulut hakkında hazırlanan rapor şüpheli ölümdeki kan donduran detayı ortaya çıkardı. Raporda Nurcan Karabulut tecavüze uğradığı ve vücudu üzerinden erkek şahsa ait DNA örnekleri olduğu belirlendi. Ayrıca boynuna bası suretiyle ölüm olayının gerçekleşmiş olduğu belirtildi.
ESKİ SEVGİLİ GÖZALTINDA
Bu bilgiler üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro ekipleri 8 Nisan günü operasyon için düğmeye bastı.
Karabulut ile olay günü görüştüğü tespit edilen erkek arkadaşı M.G. (41) ile Karabulut'un eski sevgilisi olan ve M.G. ile de irtibatı olduğu değerlendirilen H.T. ile M.G.'nin ağabeyi R.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.