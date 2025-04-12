Doktorlardan iğrenç mesaj! Açıklama geldi: Görevden uzaklaştırıldılar

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı sağlık çalışanlarının kadın hastalar hakkında yazıştığı iddia edilen WhatsApp mesajları infial yarattı. Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:23 PAYLAŞ ABONE OL

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iddiaya göre doktorların yer aldığı WhatsApp grubunda, kadın hastalar hakkındaki mesajlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görüldü. Skandal ifadelerin yer aldığı mesajlar büyük tepki topladı.

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa oldu Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.