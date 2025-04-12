Doktorlardan iğrenç mesaj! Açıklama geldi: Görevden uzaklaştırıldılar

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iddiaya göre doktorların yer aldığı WhatsApp grubunda, kadın hastalar hakkındaki mesajlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görüldü. Skandal ifadelerin yer aldığı mesajlar büyük tepki topladı.
Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
UZAKLAŞTIRILDILAR
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."