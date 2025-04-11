Herkes aynı hatayı yapıyor! İlaç saklanacak en yanlış yer...

Evde ilaçları nerede sakladığınız, düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Birçok kişi, kolay ulaşılabilir olduğu için ilaç kutularını mutfak dolaplarına ya da banyo raflarına yerleştiriyor. Ancak uzmanlar bu alışkanlığın ciddi sağlık risklerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: A HABER ARŞİV

ETKİSİNİ SIFIRLIYOR!

İlaçların etkinliğini koruyabilmesi için uygun koşullarda saklanması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle nem ve sıcaklık değişimlerinin ilaçlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguluyor. Mutfak ve banyo gibi alanlar bu açıdan en riskli yerler arasında.

Banyoda duş sonrası oluşan buhar, tabletlerin erimesine, sıvı ilaçların veya merhemlerin kimyasal yapılarında bozulmalara yol açabiliyor. Uzmanlara göre banyo, ilaç saklamak için evdeki en tehlikeli alanların başında geliyor.

Mutfakta ise yemek pişirirken ortaya çıkan ısı ve buhar, ilaçların bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem dengesini bozabiliyor. Özellikle ocak ya da fırın yakınlarında tutulan ilaçlar fark edilmeden etkisiz hale gelebiliyor.