Herkes aynı hatayı yapıyor! İlaç saklanacak en yanlış yer...

Evde ilaçları nerede sakladığınız, düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Birçok kişi, kolay ulaşılabilir olduğu için ilaç kutularını mutfak dolaplarına ya da banyo raflarına yerleştiriyor. Ancak uzmanlar bu alışkanlığın ciddi sağlık risklerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
ETKİSİNİ SIFIRLIYOR!
İlaçların etkinliğini koruyabilmesi için uygun koşullarda saklanması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle nem ve sıcaklık değişimlerinin ilaçlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguluyor. Mutfak ve banyo gibi alanlar bu açıdan en riskli yerler arasında.
Banyoda duş sonrası oluşan buhar, tabletlerin erimesine, sıvı ilaçların veya merhemlerin kimyasal yapılarında bozulmalara yol açabiliyor. Uzmanlara göre banyo, ilaç saklamak için evdeki en tehlikeli alanların başında geliyor.
Mutfakta ise yemek pişirirken ortaya çıkan ısı ve buhar, ilaçların bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem dengesini bozabiliyor. Özellikle ocak ya da fırın yakınlarında tutulan ilaçlar fark edilmeden etkisiz hale gelebiliyor.
Yanlış ortamda saklanan ilaçlar yalnızca etkinliklerini yitirmekle kalmıyor, aynı zamanda beklenmeyen yan etkilere de yol açabiliyor. Örneğin nemlenmiş bir antibiyotik, enfeksiyonla savaşmakta yetersiz kalabilir. Ağrı kesiciler işlevini kaybedebilir ve bu durum tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir.
Güneş ışığına maruz kalan ilaçlar da risk altında. Mutfak penceresi kenarında veya banyoda açıkta duran kutular, ışıkla reaksiyona girerek zararsız gibi görünen ama ciddi sonuçlar doğurabilecek değişimlere uğrayabiliyor.
İLAÇ SAKLAMAK İÇİN EN İDEAL ORTAM
İlaçlarınızı korumak için serin, kuru ve doğrudan ışık almayan bir ortam seçmeniz gerekiyor. Uzmanlar, yatak odasında bir çekmece ya da koridordaki sabit sıcaklıktaki bir alanın bu iş için uygun olabileceğini belirtiyor.
Ayrıca ilaçları mutlaka orijinal ambalajlarında saklamak gerekiyor. Bu ambalajlar, dış etkenlere karşı özel olarak tasarlanıyor. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar için ise evin genel buzdolabı yerine, tercihen ayrı bir mini buzdolabı kullanılması öneriliyor.
Sağlığınız için küçük bir alışkanlık değişikliği büyük fark yaratabilir. İlaçlarınızı doğru yerde saklayın, tedavinizi riske atmayın.