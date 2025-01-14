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AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sınav yeri sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihleri ve giriş belgeleriyle ilgili detayları araştırıyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren adaylar, ocak ayında düzenlenecek dönem sonu sınavlarına katılım sağlayacak. Sınav giriş yerlerinin yer aldığı belgelerin açıklanması da öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:09
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AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sınav yeri sorgulama

2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, final sınavlarına odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınav giriş belgeleri belli oldu. İşte, AÖF final sınavlarıyla ilgili tüm detaylar...

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AÖF Final Sınavları Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2024-2025 eğitim yılı sınav takvimine göre, AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler, bu tarihlerde sınav merkezlerinde belirlenen oturumlara katılarak güz dönemini tamamlayacak.

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Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Sınav giriş yerleriyle ilgili beklenen duyuru da öğrencilerle paylaşıldı. Anadolu Üniversitesi, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı. Belgelerine ulaşmak isteyen öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine öğrenci e-posta adresi veya T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

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Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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