AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sınav yeri sorgulama

2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, final sınavlarına odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınav giriş belgeleri belli oldu. İşte, AÖF final sınavlarıyla ilgili tüm detaylar...