AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sınav yeri sorgulama

2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, final sınavlarına odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınav giriş belgeleri belli oldu. İşte, AÖF final sınavlarıyla ilgili tüm detaylar...
AÖF Final Sınavları Ne Zaman?
Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2024-2025 eğitim yılı sınav takvimine göre, AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler, bu tarihlerde sınav merkezlerinde belirlenen oturumlara katılarak güz dönemini tamamlayacak.
Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Sınav giriş yerleriyle ilgili beklenen duyuru da öğrencilerle paylaşıldı. Anadolu Üniversitesi, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı. Belgelerine ulaşmak isteyen öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine öğrenci e-posta adresi veya T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.