Narin Güran davasında yeni yasak aşk iddiası: 4 ayda 177 arama kaydı

Türkiye, 26 Aralık'ta yapılacak Narin Güran davasındaki ikinci duruşmayı beklerken, dava ile ilgili sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Yürütülen soruşturmanın ardında savcılık tutuklu bulunan anne Yüksel Güran , ağabey Enes Güran , amca Salim Güran ile cesedi dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATINDAN ŞOKE EDEN İDDİA İkinci duruşmanın yapılacağı 26 Aralık'a sayılı günler kala ise sanıkların avukatlarından ardı ardına iddialar geldi. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın sosyal medya hesabından ortaya attığı iddia ise şaşkına çevirdi. Öyle ki Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar 'ın eşi Ayşe ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.

Nevzat Bahtiyar ( A Haber arşiv)

İKİNCİ YASAK AŞK İDDİASI: NEVZAT BAHTİYAR, KARDEŞİNİN EŞİ İLE…

Avukat Onur Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan Ayşe Bahtiyar arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 KEZ ARAMA ve CEVAPSIZ ARAMA kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!" dedi.

Cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediğini ve Salim Güran'a iftira attığını iddia eden Akdağ şöyle devam etti: Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor.