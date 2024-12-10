Erhan Nacar’dan emeklilik vaadiyle vurgun! Hedefinde gurbetçiler var

Erhan Nacar'ın yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddia edildi "MİLLETİN PARASIYLA GEÇİNİYOR"



Belçika'da yaşayan ve Türkiye'de emekli olmak istediği için Erhan Nacar'a başvuran Nahit Yıldırım (60) ise, "Kendisini televizyonda izliyordum. Avrupa'da yaşayan gurbetçilere Türkiye'de emeklilik vaat ediyor. 20 bin Euro verdim, 2 sene oldu hala bekliyorum. Bizi mağdur etti. Bir sürü mağdur var. Milletin parasıyla geçiniyor. Hasta olduğunu söylüyor, sürekli oyalıyor. Kendisiyle İstanbul'da randevulaştık ama kendini avukat olarak tanıtan Ümit Özoğlu geldi. Kendisine 20 bin Euro verdim ve elime sahte makbuz vermişler bunu ben başta anlamadım, kızım kontrol edince sahte olduğunu anladık. 2 sene oldu hala bekliyorum. Telefonla aradığımda yanındaki çalışanı İnci Balcı sürekli 'Erhan Nacar'ın ofiste olmadığını kanser olduğunu, tedavi gördüğünü, dosyanın işlemde olduğunu' söyleyerek bizi oyalıyordu. Diğer mağdurlara da aynı söylemlerde bulunuyordu. Bizi mağdur etti. Bir sürü mağdur var. Milletin parasıyla geçiniyor. Paralarımızı sigortaya yatırdığını söylüyor ancak SGK'ya yatan bir para yok. Paralarımızı da iade etmiyor, bizim ve diğer mağdurların paralarıyla çantalar dolusu Euro'larla internetten yayınlar açıyor, emekli olamadığımdan Türkiye'ye dönemiyorum" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI! 26 YIL HAPSİ İSTENDİ



Erhan Nacar'ın başka bir kişiyi toplamda 32 bin Euro dolandırması nedeniyle şikayetçi olundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, başsavcılık iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin irade birliği içerisinde hareket ettiği değinilirken, suçun zincirleme şekilde işlendiği kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Erhan Nacar, Ayşegül Kalaycı, İnci Balcı, Mete Korkmaz ve Ülkü Seyfi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Erhan Nacar ve diğer 4 şüphelinin Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam ediyor. Erhan Nacar hakkında şikâyetçi olan diğer mağdurların da soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.