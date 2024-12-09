BES’te yüksek devlet katkısı için son tarih 31 Aralık

31 Aralık itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi 'nde ( BES ) devlet katkısının yıllık üst limitinden yararlanabilmek için süre doluyor. Yıl sonuna kadar BES'e toplam 240 bin lira katkı payı ödeyenler 72 bin lira da devlet katkısı alacak. Böylece yatırımları 312 bin liraya çıkmış olacak. BES'teki kişiler, sisteme yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 30 devlet katkısı alıyor. Bir yıl içerisinde yapılacak en fazla katkı, yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını geçemiyor. Yani 2024 için yıllık 240 bin lira olan brüt asgari ücret kadar BES hesabına yatırım yapan biri, 72 bin lira tutarında katkı alabiliyor.

2024'TE 72 BİN TL DEVLETTEN Buna göre de 2024 yılı içinde BES'e toplam 240 bin lira katkı payı ödeyenler, yılsonunda 72 bin lira devlet katkısını hak etmiş olacaklar. Daha açık bir anlatımla, BES'e aylık 20 bin lira, yıllık da 240 bin lira ödeyenler, devlet katkısının en üst limitinden yararlanacak; BES'teki 2024 yılı birikimleri de 312 bin lira olacak. Devlet katkısının üst limitinden yararlanmak için illa da sisteme aylık 20 bin lira yatırılması da gerekmiyor. Örneğin, BES'e aylık 10 bin lira yatırılıyorsa, toplam katkı ödemesi 120 bin lira oluyor, aralık ayının sonuna kadar sisteme toplu olarak 120 bin lira yatırılırsa da yine devlet katkısının üst limiti olan 72 bin liradan yararlanılıyor. Benzer şekilde 2024 yılsonuna kadar BES'e girip, bir seferde toplu olarak 240 bin lira yatırılırsa da devlet 72 bin lira katkı yapıyor.

Yıl bitmeden 240 bin TL'ye kadar olan BES yatırımlarına yüzde 30 oranında devlet katkısı ödenecek (A Haber arşiv)

Kredi kartı ile yatırım yapanlar blokaj süresi nedeniyle devlet desteğini kaçırabilir (A Haber arşiv)

KREDİ KARTI İLE BES ÖDEYENLERE UYARI

Sektör temsilcileri devlet katkısının üst limitinden yararlanma konusunda bazı uyarılarda bulunarak, BES katılımcısının hem kendisinin hem de çocuğunun BES sözleşmesi bulunması halinde her iki sözleşme için ayrı ayrı devlet katkısının üst limitinden yararlanma imkanı olduğunu vurguladı.

Sektör temsilcileri, BES'e kredi kartı ile ödenen katkı paylarına dikkat çekerek, "Kredi kartı ile yapılan katkı payı ödemeleri için bankalar 40 günü aşabilen blokaj süreleri uygulayabiliyor. Kredi kartından kesilen katkı payları blokaj süresinin sonunda BES hesabına aktarılıyor ve aktarım tarihi itibarıyla devlet katkısı hesaplanıyor. Ödemelerinizi kredi kartı ile yapanların 2024 yılı devlet katkısı üst limitinden faydalanmak için blokaj sürelerine dikkat etmesi gerekiyor." dedi.