Frankowski’nin transferindeki Okan Buruk detayı!

Galatasaray, Fransa temsilcisi Lens'te forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonluyla geçici transferi konusunda Lens ile anlaşıldı.
Anlaşma kapsamında Lens'e 1 milyon avro geçici transfer bedeli ödeneceği aktarıldı. Frankowski'nin ise sezonun kalan kısmında 900 bin avro alacağı bildirildi. Yedi milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Polonyalı futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Bu anlaşmaya göre Przemyslaw Frankowski'ye 2025-2026'dan itibaren her sezon için 1 milyon 700'er bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.
ÜÇÜNCÜ POLONYALI
Przemyslaw Frankowski, Galatasaray tarihindeki üçüncü Polonyalı futbolcu oldu. Polonyalı Roman Kosecki ile Marek Godlweski'yi daha önce kadrosunda bulunduran Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin transferiyle tarihindeki Polonyalı oyuncu sayısını 3'e çıkardı. Frankowski'den önce sarı-kırmızılı takıma gelen son Polonyalı Marek Godlewski, 34 yıl önce Galatasaray forması giydi.
MENAJERİ TRANSFERİN PERDE ARKASINI ANLATTI
Przemyslaw Frankowski'nin menajeri Mariusz Mowlik, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Mowlik, Frankowski transferinin perde arkasını anlattı.
"KARİYERİNDE DOĞRU ATILMIŞ BİR ADIM"
"Son zamanlarda çok çalışıyor, az uyuyor. Przemek çok mutlu, bu onun kariyerinde ileriye doğru atılmış bir adım."
"FRANKOWSKI BU BASKIYI ÖĞRENMEK ZORUNDA"
"Beklentiler çok büyük, Galatasaray kaybetmemeli ve Frankowski bu yeni baskıyı öğrenmek zorunda kalacak ama bence bunun üstesinden gelebilir. Ayrıca küçük bir şehirden on beş milyonluk İstanbul'a taşındığı için hayatında büyük bir değişiklikle karşı karşıya."
"İLK KEZ YAZ AYLARINDA GÖRÜŞTÜK"
BÖYLESİNE ÇILGIN BİR PAZARDA TÜRKİYE'YE NASIL TRANSFER OLDU?
"Çok fazla şey oluyordu, bu özel bir piyasa. Galatasaray ile görüşmeler yaz aylarında başladı. İlk kez Avrupa Şampiyonası sırasında bir araya geldik, öğle yemeği yedik. Przemek'in onların sistemine, tarzına uygun bir profil olduğunu gördük. Ancak bunu kesinleştirmek mümkün olmadı. Bunun gerçekleşmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyordu. Neredeyse 30 yaşındaki bir futbolcu için büyük bir transfer olduğu inkar edilemez. Galatasary büyük paralar ödüyor, bu yüzden her iki tarafın da mutlu olduğunu düşünüyorum."
"İLGİ VARDI AMA JELERT'İ ALDILAR"
YAZ AYLARINDA BİR TEKLİF OLDU MU YOKSA GÖRÜŞMEYLE Mİ SONUÇLANDI?
"Kendi taraflarından bir ilgi vardı, izlenen oyuncular listesinde olduğunu biliyorduk ama böyle bir transferde pek çok faktör var. Yazın Danimarka'dan bir defans oyuncusunda karar kıldılar (Elias Jelert, FC Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya satın alındı). Przemek'in son altı aydır daha çok sağ bek olarak oynaması ve çok yönlülüğünü göstermesi çok yardımcı oldu. Koç Okan Buruk sistemi çok sık değiştirdiği için bu Galatasaray'a çok uyuyor: Dört savunmacı ve üç stoperle oynuyorlar. Przemek kendini her iki konfigürasyonda da bulabiliyor, bu da kış dönemindeki son kararda yardımcı oldu."
"OKAN BURUK ISRARCI OLUNCA GÖRÜŞMELER BAŞLADI"
GALATASARAY'I TEKRAR RESMİN İÇİNE SOKAN ŞEY TAM OLARAK NEYDİ?
"İçeriden nasıl göründüğünü bilmiyorum ama koç Buruk'un hiyerarşisinde Przemek'in uzun süredir çok üst sıralarda olduğunu biliyorum. İkili arasında bir konuşma geçtiğinde kimyanın uyuştuğunu hemen hissedebiliyordunuz. Bir kıvılcım vardı. Koç o andan itibaren daha da kararlıydı ve transferi tamamlamak için kulübü zorluyordu. RC Lens ile görüşmeler başladı."
"DÜNYANIN EN İYİLERİ GALATASARAY'DA"
PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ NEDEN LENS'TEN GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK İSTEDİ?
"Dünya TOP5 ligleriyle bitmiyor. Ortalama bir futbolseverin sadece İngiltere ligini, Real ve Barcelona'yı izlediğini biliyorum ama futbol başka yerlerde de oynanıyor. Galatasaray kalabalık taraftar kitlesine sahip büyük bir kulüp. Przemek bunu çoktan tecrübe etti, İstanbul'a iner inmez taraftarlar onu havaalanında karşıladı. Ona ve tüm anlaşmaya olan ilgi çok büyük. Finansal sorunların çok büyük bir etkisi olduğunu da inkar edemeyiz. Maaşı önemli ölçüde artacak ama Galatasaray'ın Avrupa futbolundaki konumunun önemini küçümsemiyorum. Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi üst düzey oyuncuları burada oynuyor, bu da tek başına Avrupa'nın en iyi, en organize kulüplerinden biri olduklarını gösteriyor. TOP5 ligindeki çoğu kulübün kapasitesini kesinlikle aşıyorlar."
"İLK İKİ YA DA ÜÇ TEKLİF REDDEDİLDİ"
"İlk iki ya da üç teklif, pazarlığa yer bırakmayacak şekilde kesin olarak reddedildi. Galatasaray'ın kararlılığı sayesinde sonunda bir çözüm bulundu. Bonuslar karşılandıktan sonra transfer tutarının 10 milyon avroya ulaşması çok gerçekçi. Bunun oldukça iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Transferin 7-8 milyon avro civarında gerçekleşebileceğini tahmin ediyorduk ama nihayetinde değeri piyasa belirliyor. Çok zor bir ligde düzenli olarak iyi bir seviyede oynadığını biliyoruz. Przemek'in piyasa değerine yakın bir rakamda karar kıldık."
"ŞÜPHELERİ OLSAYDI GALATASARAY BU KADAR KARARLI OLMAZDI"
Koç onu istediğine ve Galatasaray büyük paralar ödediğine göre, Frankowski'nin yeni kulübündeki pozisyonu hakkında endişelenmemize gerek yok sanırım?
"Hayır, hayır. Galatasaray'da herhangi bir şüpheleri olsaydı bu kadar kararlı olmazlardı. En başından beri Przemek'in takımda önemli bir figür olacağına inanıyoruz. Henüz sezonun ortasındayız ama o buna hazır, uyum sorunu yaşamayacaktır. Avrupa Ligi'nde oynayamayacak çünkü o turnuvanın kadrosu çoktan kapandı ama ligde önemli bir figür olabilir."
"GÖRÜŞMELER BAŞLAYINCA HEYECANLANDI"
Przemek uçağa bindiği andan itibaren bir parçası olduğu bu performansı nasıl karşıladı?
"Bu kulübe olan ilginin büyüklüğünü gösteriyor. RAMS Park çok büyük bir stadyum, oradaki atmosfer unutulmaz. Przemek sadece bir düzine gün sonra Fenerbahçe ile bir derbiye çıkacak. O her zaman sakindir, transfer onayı verilene kadar fazla karışmadı. Sonra heyecanlandı, karşılanma şeklinden çok etkilendi. Özel uçak, havaalanında yüzlerce taraftar tarafından karşılanması... Kendisine ilk ulusal şampiyonluğunu ve maçlarda düzenli olmasını diliyorum."