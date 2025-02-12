Frankowski’nin transferindeki Okan Buruk detayı!

"Beklentiler çok büyük, Galatasaray kaybetmemeli ve Frankowski bu yeni baskıyı öğrenmek zorunda kalacak ama bence bunun üstesinden gelebilir. Ayrıca küçük bir şehirden on beş milyonluk İstanbul 'a taşındığı için hayatında büyük bir değişiklikle karşı karşıya."

"Çok fazla şey oluyordu, bu özel bir piyasa. Galatasaray ile görüşmeler yaz aylarında başladı. İlk kez Avrupa Şampiyonası sırasında bir araya geldik, öğle yemeği yedik. Przemek'in onların sistemine, tarzına uygun bir profil olduğunu gördük. Ancak bunu kesinleştirmek mümkün olmadı. Bunun gerçekleşmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyordu. Neredeyse 30 yaşındaki bir futbolcu için büyük bir transfer olduğu inkar edilemez. Galatasary büyük paralar ödüyor, bu yüzden her iki tarafın da mutlu olduğunu düşünüyorum."

Przemyslaw Frankowski | Fotoğraf: AA

"İLGİ VARDI AMA JELERT'İ ALDILAR"

YAZ AYLARINDA BİR TEKLİF OLDU MU YOKSA GÖRÜŞMEYLE Mİ SONUÇLANDI?

"Kendi taraflarından bir ilgi vardı, izlenen oyuncular listesinde olduğunu biliyorduk ama böyle bir transferde pek çok faktör var. Yazın Danimarka'dan bir defans oyuncusunda karar kıldılar (Elias Jelert, FC Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya satın alındı). Przemek'in son altı aydır daha çok sağ bek olarak oynaması ve çok yönlülüğünü göstermesi çok yardımcı oldu. Koç Okan Buruk sistemi çok sık değiştirdiği için bu Galatasaray'a çok uyuyor: Dört savunmacı ve üç stoperle oynuyorlar. Przemek kendini her iki konfigürasyonda da bulabiliyor, bu da kış dönemindeki son kararda yardımcı oldu."

"OKAN BURUK ISRARCI OLUNCA GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

GALATASARAY'I TEKRAR RESMİN İÇİNE SOKAN ŞEY TAM OLARAK NEYDİ?

"İçeriden nasıl göründüğünü bilmiyorum ama koç Buruk'un hiyerarşisinde Przemek'in uzun süredir çok üst sıralarda olduğunu biliyorum. İkili arasında bir konuşma geçtiğinde kimyanın uyuştuğunu hemen hissedebiliyordunuz. Bir kıvılcım vardı. Koç o andan itibaren daha da kararlıydı ve transferi tamamlamak için kulübü zorluyordu. RC Lens ile görüşmeler başladı."