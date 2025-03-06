Sapık FETÖ’cü için istenen ceza belli oldu! İstismarcı doktorun planı kan dondurmuştu: İfadesi pes dedirtti

Psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz diğer sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler de katıldı.

İstanbul 'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu için istenen ceza belli oldu.

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SÖZLERİ PES DEDİRTTİ: SEANS KAYITLARI BENİ DOĞRU ÇIKARACAK

Son sözü sorulan sanık Süleyman Salih Zoroğlu, "Çocuklardan birinin kurtarılması benim içimi aydınlatır. Bu beni karanlıktan çıkaracaktır. Seans kayıtları beni doğru çıkaracak şeyler çıkaracaktır. Ben uyuşturucu maddeyi insanlara verecek biri değilim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Özgül Zoroğlu ise, "Eşim akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi yaptı. Evdeki çocuklarım babasını bekliyor" şeklinde konuştu. Diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Aktaş'ın 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 TL adli ceza ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Aktaş'a 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verilirken, mağdur Ali Mirza K.'ye karşı 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Ahmet Aktaş'ın toplam 15 yıl 10 ay 18 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.